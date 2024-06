Las mujeres al frente de firmas de capital riesgo sólo alcanzan el 30%, según Grant Thornton

Las mujeres al frente de firmas de capital riesgo como consejeras delegadas sólo alcanzan el 30% en España, según un informe publicado este miércoles por la consultora Grant Thornton y la organización sin ánimo de lucro Level 20. El documento presentado bajo el título 'Women in Business' ha llamado la atención acerca de que, pese a la minoría de la mujer respecto al hombre en el más alto cargo de una compañía de capital riesgo, el presente dato supone un crecimiento del 15% en el último año en España.

Asimismo, el estudio ha valorado que un 78% de las gestoras de fondos cuentan con mujeres en puestos de liderazgo; entrando al detalle, un 35% de las firmas de 'private equity' no cuenta con mujeres sus comités de dirección, mientras que este porcentaje cae al 9% en el caso de las entidades de 'venture capital' (enfocadas en empresas emergentes). "A pesar de un dominio tradicional de los hombres, esta realidad va cambiando progresivamente, pero no todo lo rápido que nos gustaría, impulsado por los inversores, la tendencia social o la regulación", ha comentado al respecto la co-presidenta de Level 20, Natividad Sierra.

En un plano general sobre el conjunto de las empresas españolas, el informe ha resaltado que hay un 40% de mujeres directivas, cinco puntos más respecto a la media europea (35%) y siete más que la registrada a nivel mundial (33%), según el informe. Aunque de nuevo, el cargo de consejero delegado sigue teniendo más recorrido por delante, ya que este cargo sólo es ostentado por un 27% de mujeres.

Precisamente, la subsecretaria de Economía, Comercio y Empresa, Aída Fernández, ha profundizado en el acto de presentación del estudio que, en el caso de las sociedades cotizadas en Bolsa, se debe asegurar que el consejo de administración tenga al menos un 40% de personas del sexo menos representado. De vuelta con la perspectiva de la mujer en el sector del capital riesgo, la directora de inversiones de Suma Capital, Lara Llach, ha advertido de que se ha se ha generado "una imagen errónea, ya incluso desde la universidad, sobre este sector, definiéndolo como agresivo y hostil hacia la mujer".

A este respecto, la socia de Oquendo Capital, Leticia Bueno, ha puesto el foco en que en sus conferencias el 80% son hombres y esto es "una barrera que encontramos constantemente". La socia en Nazca Capital, Celia Pérez-Beato, ha apostillado que lo que "realmente nos ayuda es que medidas como la conciliación sean exigidas tanto por hombres como por mujeres".

La posición de la CMNV

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, señaló la pasada semana que las cifras de mujeres en puestos de alta dirección de las empresas cotizadas son "raquíticas" y urgió a actuar ante la "insuficiente velocidad" en este campo. En ese sentido, el dirigente del supervisor señaló que en 2023 las mujeres en la alta dirección de las cotizadas españolas representaron un 23%, apenas un 1,3% más que el año previo.

"Con estas raquíticas cifras de presencia la verdad es que algo no estamos haciendo bien, y creo que todos debemos reaccionar ante la situación si no queremos que los consejos [de administración] se conviertan en unas ciertas islas de diversidad en medio de estructuras de poder y de gobierno donde aún la paridad no aparece como alcanzable a corto plazo", manifestó.

Con todo, Buenaventura sí reconoció los avances en cuanto a la presencia de las mujeres en los consejos de administración, en tanto que alcanzó el 40% en las empresas del Ibex 35 y el 34% en el conjunto de todo el mercado. "Son datos en general muy positivos, de hecho nos situamos ya por encima del mínimo que exige la directiva europea sobre la materia -que exige un 33%- y estamos ya muy cerca de los mínimos más exigentes que establece el proyecto de ley orgánica que aborda la paridad en nuestro país y que lo fija en un 40%", enmarcó.