España descarta aprobar una lista negra de proveedores de 5G y evita un choque directo con China

El Gobierno ya aprobó a principios de 2022, apenas unas semanas después del inicio de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, una Ley de Ciberseguridad del 5G, la nueva generación de comunicaciones móviles. Aquella legislación sobre seguridad del 5G daba la posibilidad al Ejecutivo de fijar un listado de proveedores de alto riesgo que quedarían vetados de participar en el núcleo (core) de las nuevas redes y que el sector de las telecos daba por hecho que se utilizaría para dejar fuera a tecnológicas chinas (singularmente Huawei y ZTE) por motivos de seguridad.

El listado, que entonces se esperaba como inminente, no ha llegado a aprobarse. Y el Gobierno ahora, dos años después, descarta que vaya a hacerlo. “España no tiene ninguna intención de hacer un listado de proveedores de alto riesgo y no hay ningún marco europeo que lo exija”, ha sentenciado el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Entre los planes del Gobierno español no entra identificar a proveedores concretos de riesgo ni aplicar un veto general para que empresas chinas no entren en las nuevas infraestructuras de 5G, como han hecho algunos países europeos siguiendo los pasos de Estados Unidos. La Unión Europea no ha aprobado ninguna normativa concreta al respecto, pero sí ha recomendado a los estados miembro adoptar medidas para restringir o excluir a Huawei y ZTE por representar “un riesgo sustancialmente mayor” que otros proveedores.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital apuntan que se apuesta por estudiar y decidir “caso por caso” la oportunidad de establecer medidas, por ejemplo, en los programas de ayudas públicas para impulsar el despliegue de nuevas redes.

De hecho, en el programa de ayudas con fondos públicos para desplegar 5G en zonas rurales (UNICO 5G Redes Activas), cuya adjudicación de 544 millones es inminente, no se fija ningún veto a priori a ningún proveedor, pero se advierte a las empresas de telecomunicaciones que tendrán que asumir el coste de sustituir los equipos de empresas que en el futuro puedan ser consideradas compañías de riesgo, lo que de manera indirecta se traduce en un bloqueo a la participación de Huawei o ZTE. Tanto Huawei como Vodafone han recurrido ante la Audiencia Nacional las bases del concurso por este motivo.

Desde el sector español de las telecos se da por hecho que el Gobierno no aprueba la lista negra de proveedores de alto riesgo para evitar un choque directo con China en este campo y ya venían apuntando como probable que no llegará aprobarse dado que el objetivo último de la medida, que era dejar fuera a las tecnológicas chinas de las partes más sensibles de las nuevas infraestructuras, de facto ya se está consiguiendo. Y es que las propias compañías Telefónica, Orange y Vodafone en la práctica están dejando fuera del núcleo de sus redes de 5G a la china Huawei, con la que sí contaron para desplegar la anterior generación de comunicaciones 4G.