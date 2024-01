La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado abrir un debate sobre "los elevadísimos salarios de la dirigencia empresarial de nuestro país", en aras de reducir la desigualdad. Así lo ha manifestado este miércoles durante un acto en el que ha firmado junto a los secretarios generales de CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024. Este ascenderá un 5%, hasta los 1.134 euros brutos al mes (en 14 pagas).

La vicepresidenta también ha avanzado que la próxima materia que abordará junto a patronal y sindicatos será la reducción de la jornada laboral, para lo que ha citado a los agentes sociales a una reunión el próximo jueves 25 de enero. El compromiso del Gobierno es limitar el tiempo de trabajo a la semana a un máximo de 38,5 horas a la semana durante el 2024, para alcanzar un objetivo a final de legislatura de 37,5 horas.

La vicepresidenta segunda ha logrado cerrar un acuerdo con los sindicatos para elevar el salario mínimo, pero no así con la patronal, que por cuarto año consecutivo ha rechazado avalar la revalorización propuesta por Díaz. La titular de Trabajo ha lanzado un dardo a los empresarios, acusándolos de no saber mirar más allá de "las lógicas particulares". Las relaciones entre Yolanda Díaz y la CEOE de Antonio Garamendi no pasan por su mejor momento, hasta el punto de que el patrono acusó a la ministra de ser un "árbitro" que "lleva la camiseta del equipo contrario", en referencia a su afinidad con las centrales.

Reducción de jornada

Actualmente la jornada laboral máxima está en 40 horas semanales, si bien muchos convenios colectivos ya contemplan tiempos de trabajo menores. Según los últimos datos de la OCDE, un español promedio trabaja unas 1.643 horas al año, lo que equivale a 35,7 horas a la semana, si se descuenta el mes de vacaciones que como mínimo tiene reconocido todo trabajador por ley y los 14 días festivos estipulados en el calendario laboral. No obstante, dicho cálculo viene condicionado por una parte de empleados con jornadas a tiempo parcial (unos 2,6 millones de ocupados en toda España).

Bajo ese objetivo gubernamental, Trabajo, patronal y sindicatos se verán las caras el jueves de la próxima semana para empezar a negociar el detalle de la reducción. Cómo se rebajara, qué excepciones puede contemplar la norma, qué incidencia tendrá en el caso de aquellas profesiones que computan su jornada anualmente y debido a los frecuentes altibajos en las cargas de trabajo, etc.