El 'Black Friday' es una de las fiestas consumistas por antonomasia. Miles de trabajadores de Amazon en todo el mundo han aprovechado este día de descuentos y compras frenéticas para declararse en huelga y protestar contra las prácticas laborales del gigante estadounidense del comercio electrónico.

Esta ola de descontento entre los empleados afecta a hasta 30 países de los cinco continentes, entre ellos España. Detrás de esta iniciativa, conocida como "Make Amazon Pay" (Haz que Amazon pague), está UNI Global Union, una federación sindical mundial con organizaciones afiliadas de 150 países. "Todos estamos unidos en la lucha por salarios más altos, el fin de cuotas irrazonables y una voz en el trabajo", ha recordado la secretaria general del sindicato, Christy Hoffman.

Es habitual que los trabajadores de grandes compañías aprovechen el 'Black Friday' para reivindicar sus derechos laborales y unas condiciones más dignas. Esta fiesta fue fabricada originalmente en Estados Unidos para impulsar el consumo el día después de Acción de Gracias. Sin embargo, se ha ido expandiendo por el mundo, gracias en parte a la omnipresencia de Amazon, que se beneficia de ello.

El paro contra Amazon es especialmente notable en Europa, donde acumula unos 146 millones de usuarios activos. En Alemania, uno de sus principales mercados, un total de cinco centros de distribución y más de 1.000 trabajadores se han declarado en huelga. Otros 200 han interrumpido su actividad en el centro de Coventry, en el Reino Unido. También se han declarado huelgas en Italia y en España, donde CCOO llamó a un parón parcial para el 'Cyber Monday' (27 y 28 de noviembre), los dos últimos días de los diez de reabajas de Amazon. En las próximas horas, empleados de EEUU se unirán a las protestas.

Mejores salarios y más impuestos

Los empleados de Amazon denuncian "abusos" por parte de la multinacional fundada por Jeff Bezos. No solo exigen mejoras en sus salarios, sino también que pague sus impuestos. Y es que, a pesar de obtener ingresos milmillonarios cada año, Amazon recurre a estrategias de ingeniería fiscal para limitar su tributación a las arcas públicas.

La campaña "Make Amazon Pay" también reclama a la compañía que reduzca su impacto medioambiental. En 2022, el gigante logístico redujo un 0,4% sus emisiones contaminantes totales. Sin embargo, el sindicato ha alertado que, a ese ritmo, Amazon "tardaría hasta el año 2378 en alcanzar su objetivo declarado para 2040 de cero emisiones netas".

Amanda Gearing, organizadora del sindicato británico GMB, ha asegurado que este viernes será "el mayor día de interrupción industrial en los 30 años de historia de Amazon". No obstante, portavoces de la compañía han asegurado que su cadena de suministro no se verá alterada por las protestas y que no afectará a los consumidores.