Málaga espera expectante la inauguración este próximo miércoles del Centro de Ciberseguridad de Google, unas instalaciones que ratifican a escala mundial el enorme potencial tecnológico de la ciudad y que generan, sin duda, un especial orgullo para todos, ya que ha sido una empresa malagueña, VirusTotal, la que hace más de 10 años captó la atención del gigante de Mountain View y la que, con su exitoso trabajo, ha propiciado ahora este desembarco. La plantilla de VirusTotal, compuesta por más de 60 trabajadores, aguarda estos días con especial ilusión la inminente puesta de largo del Google Safety Engineering Center (GSEC). Este jueves, y justo antes de compartir la tradicional comida de empresa vinculada a estas fechas, el equipo "Málaga" de Google posó delante del que será, a partir de la próxima semana, su nuevo hogar de trabajo.

El responsable y fundador de Virus Total, Bernardo Quintero, explica que el 80% de la plantilla está integrada por talento andaluz, y destaca que la actividad de la compañía ha servido durante estos años, además, para el retorno de trabajadores locales que estaban fuera, al ver "una oportunidad única" para su regreso. Incluso hay trabajadores extranjeros de Google que, cuando vieron la oportunidad de venirse a trabajar a Málaga, no lo dudaron.

"Tenemos un compañero polaco, Adrián, que se vino a trabajar con nosotros después de muchos años trabajando en Estados Unidos y en Irlanda. Me extrañó pero me comentó que tenía dos hijos pequeños y que, viendo la calidad de vida que hay aquí o temas como la calidad del aire (algo en lo que nosotros no solemos pensar), decidió que quería eso para sus hijos", comenta Quintero.

Retornos y ‘fichajes’

Casos más cercanos son los de José Martín, que trabajaba en la sede de Google en Silicon Valley, o de Juan Infantes, que estaba en el centro de la empresa en Dublín. Ambos han podido regresar a Málaga de la mano de VirusTotal. Infantes señala en su caso, a modo de anécdota, que él entró a trabajar en Google en 2012, prácticamente el mismo día en que se cerró la compra de VirusTotal por parte del gigante californiano. "Cinco años después pude venirme para Málaga", apunta.

Una circunstancia diferente para llegar a VirusTotal fue la vivida por Gerardo Fernández, que trabajaba hace unos años en el equipo de investigación de la Universidad de Málaga (UMA) que está a cargo de catedrático del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación, Javier López. Cuando VirusTotal se instaló en 2018 en el edificio Ada Byron de la UMA, fue Fernández el encargado de facilitarles su aterrizaje.

"Yo era el coordinador técnico del edificio y trabajaba como analista y docente de análisis de malware. Llevaba un par de años colaborando con ellos y al final la sinergia surgió por sí sola. Fue fácil decidirme por VirusTotal. Además, Bernardo te tienta mucho, es muy difícil decirle que no", relata entre risas.

Piedra angular del proyecto del Centro de Ciberseguridad en Málaga es también Paloma Simón, una malagueña titulada en Administración de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos que es la ‘program manager’ de estas instalaciones (a Quintero le gusta decir que es la ‘jefa’), y que se encargará de coordinar todas las actividades que se realicen en las mismas. Y es que el GSEC de Málaga, además de toda su labor relativa a la ciberseguridad, tiene también previsto ofrecer formación especializada o acoger visitas de grupos de centros educativos.

"Me encargo de todas las actividades de formación. Llevo cinco años trabajando en VirusTotal y, desde hace un año, estoy a cargo del proyecto del GSEC. Realmente, estamos muy contentos y con muchas ganas de poder abrir el centro. Son muchos los compañeros que con este proyecto han podido venirse a Andalucía", explica Simón.

Más nombres ‘malaguitas’

El Centro de Ciberseguridad de Málaga se sumará a otros dos de similares características que la compañía ya tiene en Dublín (Irlanda) y Múnich (Alemania) y se convertirá en un ‘hub’ global clave para la estrategia de ciberdefensa del grupo. El edificio elegido por Google, la antigua sede del Gobierno Militar, dispone de 2.500 metros cuadrados y dispondrá de oficinas, salas de reuniones, cocina y comedor para los empleados y de auditorio. El inmueble tiene capacidad para unos 100 trabajadores, espacio suficiente para el crecimiento que VirusTotal espera.

"Cuando Google nos adquirió en 2012 éramos seis ingenieros y ahora rondamos los 60, por lo que nuestro crecimiento en el tema de personal es de poco a poco, y la idea es seguir en esta línea", afirma. Y aunque los detalles del interior del centro permanecen bajo secreto hasta la inauguración, Bernardo Quintero sí adelanta que la presencia de Málaga y de nombres ‘malaguitas’ seguirá teniendo cabida en las nuevas instalaciones, tal y como ha ocurrido en las anteriores. Así que, asegura, a las denominaciones de ‘Boquerón’, ‘Espeto’ y ‘Moraga’ que ya han sido usadas en otras dependencias previas se sumarán más términos ‘made in Málaga’.

El GSEC de Málaga será, en palabras de Quintero, un centro internacional de ciberseguridad y un espacio de colaboración que combinará prácticas e investigación, abierto a responsables institucionales, equipos de expertos e instituciones académicas como la Universidad de Málaga. El objetivo es tener una visión global de la ciberseguridad con el objetivo de crear herramientas en este campo y en Inteligencia Artificial.

"Se trata de democratizar la ciberseguridad y hacerla transparente a todos los niveles. Las grandes empresas sí tienen los recursos suficientes para invertir, pero no tanto las pymes. La idea es tener servicios muy seguros y construir el cloud desde esa base, que la pyme pueda permitirse estos servicios", detalla.