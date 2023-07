Cual corredor de fondo que empieza a sacar la lengua por los muchos kilómetros que acumula en las piernas, el mercado laboral español no oculta ya sus claros signos de agotamiento. Los datos de julio confirman la incipiente tendencia que dejaban intuir los de junio: la creación de ocupación está desacelerando. Tarde o temprano iba a pasar, pues España acumula prácticamente tres años consecutivos registrando una expansión del mercado laboral sin precedentes. Tal es así que los datos de julio, dada la inercia, permiten batir un nuevo récord de trabajadores en activo, con un total de 20,86 millones de cotizantes.

El paro, por su parte, registró un nuevo descenso de 50.268 personas, hasta un total de 2,68 millones de desempleados en toda España. Es el dato más bajo de los últimos 15 años, pero sigue siendo una de las tasas más elevadas de toda la Unión Europea, según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

Cada paso en la carrera cuesta más que el anterior y es que el corredor ha tenido que bregar durante los últimos años contra viento, marea, la primera guerra en Europa en dos décadas y la mayor inflación en cuatro. Hasta ahora ha aguantado el tipo con sorprendente resistencia. No pocas eran las voces que auguraban reestructuraciones masivas a la vuelta del verano de 2022 y en el ecuador del de 2023 España logra batir un nuevo récord de ocupados. No obstante, el ritmo ya no es el mismo.

Cataluña fue la comunidad autónoma que más empleo aportó durante el mes de junio al global de la economía española, creando tres veces más ocupados que la otra locomotora del país, Madrid. Si bien durante los primeros compases de la pandemia el mercado laboral de la capital fue, comparativamente, como un tiro, no está siendo así en el actual ejercicio. Durante el primer semestre del 2023, Catalunya ha generado 153.980 cotizantes a la Seguridad Social por 48.627 de la Comunidad de Madrid.

Las escuelas despiden y hunden la estadística

El mercado laboral español sumó en julio un total de 54.541 nuevos ocupados, es el dato más flojo desde 2015. Para ponerlo en perspectiva, en julio del 2022 se crearon el doble de empleos y en 2021 cuatro veces más. La cifra de creación de empleo desestacionalizada, es decir, restando el componente cíclico que todavía tiene un fuerte peso en la economía española, es más cruda. Según esta, en julio se perdieron 20.119 ocupados. Es el primer número rojo en 12 meses.

Volviendo a los datos en bruto, el comercio y la hostelería fueron los sectores, dada la época del año, que más nuevos asalariados sumaron. En la estadística se notó, como todos los años, un bajón de 51.000 afiliados en la educación. Y es que las escuelas finiquitan en julio gran parte de los maestros sustitutos o demás personal docente que luego volverán a contratar en septiembre, ahorrándose así pagarles las vacaciones.