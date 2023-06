El Corredor Atlántico del Noroeste se queda fuera del reparto de 6.200 millones de la UE

La Comisión Europea detalló ayer el reparto de cerca de 6.200 millones de euros del mecanismo “Conectar Europa”, un fondo que persigue acelerar la inversión en el campo de las redes transeuropeas de energía y de transporte para impulsar las conexiones transfronterizas mediante infraestructuras modernas y multimodales que contribuyan a la interconexión y la integración de la UE, promoviendo una mayor cohesión económica, social y territorial.

Como eventual beneficiario de este programa figura el Corredor Atlántico ferroviario de mercancías, pero todo el Noroeste –Galicia, Asturias y Castilla y León– se ha quedado fuera de los fondos. El reparto se asigna este año, pero responde a la convocatoria de 2022, a la que acudieron los Estados miembros de la UE con sus respectivos proyectos para conseguir financiación europea.

“La exclusión del Corredor Atlántico Noroeste para el año 2023 es una pésima noticia que confirma nuestros temores”, censuró a última hora de la tarde la Consellería de Infraestruturas.

De los 6.200 millones de euros distribuidos ayer a España le tocan unos 247. La mayor inversión, con 27,9 millones, se ha asignado a las obras de electrificación y armonización del ancho de vía en el tramo ferroviario entre Castellón y Vandellós del Corredor del Mediterráneo; seguida de los 22 millones para los trabajos de la línea de alta velocidad de la “Y vasca” en el tramo entre Atxondo y Abadiño, que pertenece al Corredor Atlántico.

También se destinarán 14 millones a mejorar el suministro de electricidad en los puertos de Algeciras (6,7 millones) y de Huelva (7,3 millones), con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques amarrados.

Otra iniciativa que beneficiará a España son los 4,9 millones para la construcción de un área segura de estacionamiento para camiones en el tramo entre Murcia y Almería del Corredor Mediterráneo. Asimismo se han presupuestado 1,8 millones para mejoras de la infraestructura ferroviaria en Zaragoza.

Además de estos 70 millones de euros en total previstos para proyectos únicamente en España, la Comisión Europea ha concedido otros 176,7 millones a proyectos de varios países en los que participa España, por ejemplo varios para mejorar la gestión del tráfico aéreo.

Ayuda para el Corredor Atlántico en Francia

También el Corredor Atlántico en Francia recibe ayuda de la UE. Son casi 87 millones de euros para mejoras en el sur del nodo urbano de Burdeos, la segunda fase de estudios de detalle para la construcción de nuevas líneas ferroviarias de pasajeros de alta velocidad en Burdeos-Toulouse y Burdeos-Dax y la renovación de catenarias entre Dax y Bayona.

Para aspirar a estos fondos, cada Estado miembro acude con sus respectivos proyectos y la asignación de fondos se realiza por concurrencia competitiva. Para la convocatoria de la red básica de transportes el importe de la financiación solicitada quintuplicó el presupuesto indicativo de la convocatoria.

Sin embargo, en la adjudicación no figura ningún proyecto perteneciente al Noroeste peninsular, ya fuera referente al Corredor Atlántico o a cualquier otra actuación susceptible de recibir financiación. Bien porque Bruselas no aprobó ningún proyecto enviado por el Gobierno español o, simplemente, porque Moncloa no envió ninguno.

En todo caso, se trata de la convocatoria correspondiente al pasado año, que este 2023 volverá a abrirse en septiembre.

"Falta de implicación" del Gobierno español

La Xunta entiende que la exclusión de Galicia se debe a la desidia de España. “La falta de apoyo, la falta de compromiso y la falta de implicación del Gobierno español al Corredor Atlántico Noroeste tiene como resultado que esta infraestructura esencial para nuestra competitividad y para nuestro progreso quede estancada mientras progresan las de otros territorios”, censura el Ejecutivo autonómico.

La Consellería de Infraestruturas considera que el comisionado del Corredor Atlántico debería explicar los motivos por los que ningún proyecto de este eje ferroviario ha recibido fondos europeos de la convocatoria que acaba de resolverse.

“Como no tenemos interlocución con el Gobierno sobre este tema, no sabemos si es que el Ministerio de Transportes no presentó ningún proyecto gallego y del Noroeste a la actual convocatoria o es que presentó alguno, pero sin calidad suficiente para ser seleccionado. Ya que se van a repartir 6.200 millones y 250 serán para España pero ninguno para el Noroeste, esto como mínimo merece una explicación”, reclama la Xunta.