Inmobiliarias “amigables” con el colectivo LGTBI para acceder a la vivienda sin discriminación

Cuando una persona quiere buscar un piso o un apartamento al que mudarse, normalmente hace un recorrido por las distintas inmobiliarias para encontrar aquella vivienda que se adecúe a sus necesidades. Esa búsqueda, ahora, permite filtrar por los distintos tipos de inmobiliarias: aquellas dedicadas a viviendas de lujo, otras dedicadas más a la venta que al alquiler... Pero también hay un registro importante al que se han apuntado ya varios negocios de este sector, y es lo que se conoce como “amigable con el colectivo LGTBI”.

Los buscadores de Internet señalan a las empresas que así lo desean como “espacios seguro para las personas transgénero”. En Vigo, ahora mismo, hay en torno a una decena de inmobiliarias que son ya amigables con la comunidad LGTBI y se espera que cada vez sean más.

Una de ellas es Oh my house!, que además está recomendada en Lootis, una de las revistas online LGTBI de referencia del colectivo. “Nosotros ofrecemos servicio de inmobiliaria y de reforma, y hemos atendido a varias personas homosexuales y trans que habían tenido dificultades para conseguir una vivienda”, explica la responsable de Oh my house!, María Díaz. Se refiere, obviamente, a que muchos propietarios siguen siendo muy “ clásicos” a la hora de vender y especialmente alquilar sus pisos y prefieren hacerlo a familias tradicionales antes que a parejas trans, gays o lesbianas. Algo de lo que precisamente se llevan quejando tiempo los colectivos LGTBI de la ciudad: las dificultades que tienen las personas de su comunidad para encontrar un piso por la discriminación de los propietarios e incluso para lograr trabajo por los problemas que ponen las empresas en los procesos de selección.

Ahora, las inmobiliarias están empezando a tomar la iniciativa para evitar que se produzcan situaciones desagradables en el proceso de búsqueda de vivienda y que no se sientan en ningún momento rechazados o discriminados por su condición sexual, algo que desgraciadamente sucede demasiado a menudo, también en Vigo.

HogarVi o Intervivienda son otras de las inmobiliarias de la ciudad que también se han declarado espacios seguros para el colectivo LGTBI.

Algunas inmobiliarias y propietarios, en los anuncios que cuelgan en Internet, también especifican ya que se trata por ejemplo de una habitación o piso gay-friendly, es decir, que está disponible para personas homosexuales. Actualmente, en el portal Milanuncios, hay en torno a una treintena de treinta habitaciones en la ciudad que están catalogadas como “amigables para el colectivo LGTBI”, es decir, los propietarios no pondrán ningún impedimento a los inquilinos interesados por su condición sexual. Es triste que lo haya que especificar, pero desgraciadamente es así. Otros reflejan por su parte que solo pueden entrar personas heterosexuales. Eso también depende de la voluntad de los otros inquilinos con los que vayan a convivir, si se trata de un piso compartido, que está ahora tan de moda por el desorbitado precio de los alquileres.

Y es que precisamente este sector ha estado precisamente ligado históricamente a episodios de homofobia. Uno de los más sonados se produjo hace poco más de un año, cuando a un hombre lo echaron de su vivienda en Barcelona por negarse a descolgar la bandera LGTBI de la terraza, después de lo cual denunció los hechos en el Observatorio contra la Homofobia de la ciudad condal. También relató lo sucedido en las redes sociales, convirtiéndose de forma inmediata en viral y generando un importante rechazo social.