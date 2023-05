"Los empresarios familiares no somo el enemigo de nadie y somos muy conscientes del papel esencial que nos corresponde en nuestro modelo de sociedad". Con estas palabras, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, ha salido en defensa del colectivo, afectado por algunas de las invectivas lanzadas desde el Gobierno contra la clase empresarial y contra algunos empresarios en particular, como el presidente de Mercadona, Juan Roig, destacado miembro del IEF.

"Vivimos días de mucho ruido de fondo. Ruido, que se suma al que es habitual en periodos electorales. Un ruido que polariza y crea enfrentamientos estériles", ha dicho el presidente del IEF en su discurso de clausura de la reunión anual. Sendagorta se ha referido directamente a "afirmaciones recientes de algunas personas del Gobierno" que no ayudan al propósito empresarial de prosperidad para todos. Sendagorta ha reiterado su objetivo de preverar "el acervo empresarial" del IEF: "No pedimos favores, ni queremos privilegios.Solo pedimos que se nos escuche, que seamos tenidos en cuenta y se nos permita competir en el mundo, sin lastres ni desventajas", ha resumido.

Entre los asistentes a esta reunión anual, han participado Francisco Riberas (Gestamp), Simón Pedro Barceló, José María Serra (Catalana Occidente), Alfonso Solans (Pikolín), Alfonso Sesé (Sesé), Ignacio Rivera (Estrella Galicia), Tomás Pascual (Pascual), José Manuel Entrecanales, Javier Moll (Prensa Ibérica), Carlos Godó, Fernando de Yarza (Henneo), Juan Carlos Escotet (Abanca), Juan March, Ignacio Osborne, Sabina Fluxá, Carmen Riu, Mané Calvo (Calvo) o Sol Daurella (Coca Cola). No estaba en esta ocasión el presidente de Mercadona.

El presidente del IEF ha cuestionado que el "ruido" político se avive, precisamente, "a la vez que, curiosa paradoja, nuestra sociedad retrocede en prosperidad, en indicadores de bienestar social y en convergencia de rentas" con Europa. "Inflación, tensiones geopolíticas, crisis en la cadena de suministros, tipos de interés al alza, son circunstancias con las que tendremos que convivir y que solo superaremos con el consenso y el esfuerzo de todos", ha añadido.

En su discurso ante los asistentes, Sendagorta se ha referido a las dificultades de las empresas para encontrar determinados perfiles de trabajadores para sus actividades. "No hay un solo sector que no se vea afectado por este problema", ha dicho y ha apuntado en la dirección de mejorar el sistema educativo, la formación dual y la formación profesional. "Pero no es suficiente. Es necesario y urgente un gran consenso político y social que aborde este problema", ha demandado.

Sendagorta también ha mencionado una tarea que, desde su punto de vista, debería es importante para mejorar el entorno económico: la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. "Esa debería ser una de nuestras aportaciones diferenciales respecto a otras empresas", ha añadido