Doce meses al mando de Inditex: Fórmula 1 de la moda

Aunque el anuncio del cambio de timón en Inditex se produjo a finales de noviembre de 2021 y no se hizo efectivo hasta el 1 de abril de 2022, cuando Marta Ortega asumió la presidencia, el relevo oficial fue este jueves hace un año. Ese día, comparecieron el todavía presidente de la multinacional, Pablo Isla, y el consejero delegado, Óscar García Maceiras, para anunciar los resultados anuales de 2021.

Desde entonces han pasado 12 meses en los que la compañía fundada por Amancio Ortega ha hecho cambios para que todo siga igual. Récord de beneficios cada trimestre en un año marcado por la llegada de Marta Ortega y Óscar García Maceiras a lo más alto de la multinacional y en el que han tenido que tomar decisiones como el cierre y posterior venta de las tiendas que tenían en Rusia y Ucrania; el incremento de los salarios a sus trabajadores; subidas de precio en algunos de sus artículos; cobro por las devoluciones online o la apertura de una megatienda en Madrid. Este es el resumen de lo que ha sucedido en los últimos 12 meses en el gigante gallego.

Marzo de 2022. El miércoles 16, el grupo presenta sus resultados de 2021. Ganó 3.243 millones, casi el triple que en 2020. La presencia conjunta de Maceiras e Isla supone, además del relevo oficial al mando de la empresa, la despedida de este último tras, como recordó, 17 comparecencias para presentar los resultados anuales. “Han sido meses muy intensos y muy bonitos en clave personal. Ha sido un proceso muy natural y he estado totalmente centrado. No me voy a retirar, evidentemente, pero no puedo decir nada más”, reconoce en su despedida.

Abril de 2022. El primer día del mes también es el primer día oficial de Marta Ortega como presidenta ejecutiva. Y se estrena con el envío de una carta a los más de 165.000 trabajadores para agradecerles el esfuerzo y pedirles “apoyo y paciencia”. “He nacido y crecido en Inditex, y no ha habido un solo momento de mi aún corta carrera en el que no me haya sentido abrumada por la involucración, profesionalidad, espíritu de superación y sobre todo humanidad de cada uno de vosotros”, explica en la carta en la que también tiene palabras de reconocimiento para Amancio Ortega y Pablo Isla.

La firma textil abre una megatienda de Zara en Madrid. Está situada en la renovada plaza de España y se convierte en la primera gran inauguración de Marta Ortega tras asumir la presidencia. También es el primer establecimiento de la marca con un puesto de devolución de pedidos online.

Mayo de 2022. Zara empieza a cobrar en 30 países por devolver la ropa que se compre a través de la web. España queda por el momento al margen de la decisión. El coste es de 1,95 euros. Los reembolsos realizados en tienda, que son mayoría, están exentos.

Junio de 2022. Primeros resultados trimestrales de la era Ortega-Maceiras. Pese al cierre de las tiendas en Rusia, la guerra en Ucrania o el alza de las materias primas, la compañía logra un récord de ventas y beneficios en el primer trimestre fiscal (del 1 de febrero al 30 de abril). La facturación rebasa su máximo histórico en el periodo, con unos ingresos de 6.742 millones, un 36% más. Los beneficios alcanzan los 760, un 80% más.

La multinacional se incorpora como socio de IndesIA, el consorcio de inteligencia artificial de la industria española, y se une a Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica, Microsoft, Airbus, y Ferrovial para contribuir a impulsar la tecnología del dato y la inteligencia artificial en las empresas industriales españolas.

Julio de 2020. Primera junta de accionistas de Marta Ortega como presidenta. Y también primera ocasión en la que se escucha su voz de manera pública. “Inditex es el lugar en el que he crecido, personal y profesionalmente y donde siempre he querido estar”, asegura durante su intervención, en la que deja claro su compromiso con el grupo que fundó su padre. “Es la fuente de los valores que comparto. Es el proyecto al que seguiré dedicando todo mi esfuerzo”, reconoce.

En la junta, los accionistas la ratifican como nueva presidenta y a Óscar García Maceiras, que este miércoles recordó que se cumplía el segundo aniversario de su llegada a la empresa, como consejero delegado. También aprueban el pago de 19,7 millones por la salida de Pablo Isla.

Agosto de 2022. Castigadas por la incertidumbre creada por la guerra de Ucrania y el cambio al frente de la firma, las acciones de Inditex sufren un fuerte correctivo en la primera mitad de 2022. Los títulos tocan suelo en mayo, cuando cierra a 19,71 euros. Es el valor más bajo desde julio de 2013 y una cifra a la que no había llegado ni en el peor momento de la pandemia. Pero en agosto, las acciones se revalorizan un 23% en 90 días y ya valen más que antes del inicio del conflicto bélico en febrero.

Septiembre de 2022. Presentación de resultados del primer semestre. Son los mejores primeros seis meses de su historia. Factura 14.845 millones entre febrero y julio, un 24,5% más, y obtiene un beneficio de 1.794, un 41% más. Ni la pandemia; ni el aumento del precio de las materias primas; ni el incremento de la energía; ni las amenazas de desaceleración; ni la anunciada caída del consumo, ni las 514 tiendas cerradas en el mercado ruso desde marzo hacen mella en sus resultados.

Octubre de 2022. Inditex abandona Rusia tras vender sus medio millar tiendas al grupo emiratí Daher. Siete meses y 20 días después de anunciar el cierre de los establecimientos, decide dejar el país. Y lo hace después de que la clausura, primero provisional y al final definitiva, de las tiendas, así como el pago de las nóminas a los 9.000 empleados, les supusieran un gasto de 231 millones, según recogen sus cuentas.

Zara anuncia el lanzamiento de la plataforma Zara Pre-Owned, por ahora solo en el Reino Unido, en la que los usuarios pueden revender prendas de la marca de otros años, reparar y donar sus ropas. Este movimiento indica la intencionalidad por parte de Inditex de estar en las nuevas tendencias (Wallapop) de segunda mano, alquiler, reciclaje o reutilización.

Noviembre de 2022. Se cumple un año del anuncio del cambio de timón al frente de la compañía. La multinacional comunica la salida de Carlos Crespo, hombre de confianza de Pablo Isla. Ocupó el puesto de consejero delegado desde julio de 2019 hasta noviembre de 2021.

Diciembre de 2023. Presentación de resultados del tercer trimestre. Y de nuevo bate récords. Son los tres mejores meses en sus 37 años de historia. Entre agosto y octubre, ganó 1.301 millones frente a los 1.227 de un año antes y vuelve a superar por segundo trimestre seguido la barrera de los 8.000 millones de facturación.

La empresa da un paso más en materia de innovación sostenible para la industria textil. A través de Zara Home, presenta un detergente que reduce en un 80% el desprendimiento de microfibras durante el lavado.

Un día antes de la Nochebuena, Marta Ortega, en una felicitación navideña a los trabajadores, reconoce que 2022 “no ha sido un año fácil”, aunque apunta que Inditex tiene “grandísimos retos, y también grandes proyectos en marcha”. “Desde abril, estoy todavía más orgullosa, si cabe, de la empresa que fundó mi padre, el señor Ortega, la empresa en la que he crecido y en la que vivo profesionalmente de forma tan intensa”, subraya.

Enero de 2023. El año comienza para la compañía con el anuncio de que junto a H&M, Mango, Primark, Iberian Sports Retail Group y Uniqlo lanzan la nueva patronal del sector denominada Asociación Retail Textil España (ARTE), con lo que consuman la ruptura con la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), principal agrupación del sector hasta ahora. Días después, constituye con el resto de grandes cadenas de moda su propia gestora de residuos. Se alía con Decathlon, H&M, IKEA, Kiabi, Mango y Tendam para “dar un impulso colectivo al reciclaje” de prendas.

Y ya a finales de mes, anuncia que doblará el número de empleados con discapacidad en los próximos dos años, con la incorporación de más de 1.500 profesionales a su red de tiendas, logísticas, almacenes y oficinas.

Febrero de 2023. Firma un acuerdo “histórico”, según reconocen los sindicatos, para mejorar la retribución de los 36.000 empleados de las tiendas de todas sus marcas en España. Los que menos cobrarán estarán entre los 21.500 y 22.500 euros, lo que coloca a la multinacional gallega como la empresa del sector textil español que más paga a sus empleados.

Zara anuncia que empieza a cobrar 1,95 euros por las devoluciones de compras online en España si se hacen a domicilio. Los cambios seguirán siendo gratis en las tiendas.

Las acciones de Inditex encadenan 11 días de subidas, algo que no se había producido desde que debutó en Bolsa hace 22 años. Alcanza los 90.000 millones de valor, la cifra más alta desde diciembre de 2021 y crece un 45% desde el mínimo de septiembre.

El expresidente Pablo Isla declara en el Financial Times que tiene “total confianza” en cómo hicieron el trasvase de poderes.