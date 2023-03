CCOO y UGT han dado su 'sí' definitivo a la reforma de pensiones planteada por el ministro José Luis Escrivá. La patronal CEOE, por su parte, se reafirma en el 'no' a una norma que supondrá un aumento de costes para las compañías, especialmente para las grandes corporaciones. Escrivá y las centrales escenificarán su entente en un acto este mediodía en la sede del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

No ha habido sorpresas y este miércoles los órganos de dirección de los agentes sociales han confirmado las posiciones que ya se intuían tras las reuniones del pasado viernes y del lunes de esta misma semana. La CEOE encadenaría su segundo 'no' en materia de pensiones, una vez ya a finales de 2021 se opuso al aumento de cotizaciones -el Mecanismo de Equidad Intergeneracional- para nutrir la hucha de las pensiones. Y sería su sexto 'no' al Gobierno de coalición en lo que va de legislatura, después de rechazar las tres últimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y las normativas sobre igualdad.

Ahora le toca el turno de significarse a los partidos políticos con representación en el Congreso, que están citados para ello este miércoles a las cuatro de la tarde en la comisión del Pacto de Toledo. Fuentes consultadas trasladan que formaciones como ERC y EH Bildu estarían predispuestos a dar su apoyo a la nueva reforma del Ejecutivo, que ya logró atar hace unos días un consenso interno que zanjó las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos. El PNV ha manifestado públicamente que no tiene voluntad de oponerse a esta reforma, condicionada al cuarto desembolso de los fondos europeos.

A diferencia de la reforma laboral, que salió finalmente aprobada por un solo voto (y por error), todo apunta a que la norma diseñada por Escrivá logrará unos apoyos suficientes en la cámara baja para salir validada sin sobresaltos. El Gobierno lograría así cerrar la última capa de cambios en materia de Seguridad Social y pensiones durante esta legislatura y lo lograría a costa de sacrificar un aval tripartito.