El Partido Popular llevará en su programa electoral de cara a los comicios autonómicos el compromiso de aplicar un cuota cero a la Seguridad Social para el primer año de actividad de los autónomos, así como incentivos para la contratación del primer trabajador por parte de estos. El compromiso de impulsar la tarifa cero, que ya existe en las comunidades autónomas de Madrid (PP), Andalucía (PP), Murcia (PP), Baleares (PSOE) y La Rioja (PSOE), ha sido anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del IV Foro ATA, en la sede de la patronal CEOE, y en presencia de los presidentes de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, y del presidente de la patronal, Antonio Garamendi.

"¿Estamos convencidos de que debemos recuperar y reforzar las tarifas planas, la tarifa plana, para el primer año de un autónomo? Sí. ¿Vamos a introducir estos en nuestros compromisos programáticos? Sí", ha expresado Feijóo, que también se ha referido al compromiso de "fomentar planes de relevo generacional de los autónomos". Son medidas, ha dicho, que formarán parte del programa para las próximas elecciones autonómicas, "y que nos comprometen para el programa electoral de las generales", ha añadido.

En una sesión en la que tanto el presidente de ATA, como el de CEOE y el propio Feijóo han criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez de "descalificación, insulto y hostigamiento a los empresarios" -en expresión de Lorenzo Amor- el presidente del PP ha aprovechado su presencia en la sede de la CEOE para mostrar su apoyo al colectivo. "Han desprestigiado e insultado sin pudor a empresarios, emprendedores y autónomos. Nosotros no nos sentimos representados por estas descalificaciones permanentes. Insultar y señalar a empresas y empresarios es un tic antidemocrático que me preocupa como político".

Cruce de críticas a la reforma de las pensiones

Tanto Feijóo, como Garamendi y Amor han criticado con dureza la reforma de la pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá ha puesto sobre la mesa. "Esto no es una reforma, es un parche", ha dicho el líder del PP, en alusión a que el propio borrador de real decreto ley del Gobierno establece que en 2025 corresponderá revisar las cifras del sistema de pensiones. Desde su punto de vista, la reforma propuesta por Escrivá, "que ha aceptado las propuestas de Podemos", solo tiene como horizonte inmediato "pasar las elecciones" y no, solucionar el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha salido al paso de las críticas de Feijóo a la reforma de las pensiones que propone el Gobierno. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Rodríguez ha dicho que la decisión de revalorizar las pensiones con el IPC "no hubiera sido posible con el anterior gobierno del PP ni con las propuestas de Feijóo" y ha retado al líder del PP a que diga "que no está de acuerdo con el incremento de las pensiones" y a que "se atreva a decir cuál es su modelo. O no lo tiene, o no lo quiere contar", ha atacado la ministra.