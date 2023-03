El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este jueves que su departamento "prácticamente" ha logrado un consenso con la Comisión Europea para culminar una reforma de las pensiones que garantice la sostenibilidad del sistema a largo plazo, tal como exige Bruselas antes de proceder a un nuevo desembolso de fondos europeos (por 10.000 millones de euros). Escrivá ha dicho que este viernes reunirá a los agentes sociales para intentar cerrar un acuerdo con patronal y sindicatos "en los próximos días".

"Eso debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo, con lo que nos parecía que era importante también y es haber tenido una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea", ha anunciado el ministro durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas de El Español e Invertia.

En realidad, el Gobierno no tiene que negociar con Bruselas la reforma de las pensiones; pero si la Comisión Europea entiende que las medidas del Ejecutivo no cumplen con el objetivo de sostenibilidad del sistema a largo plazo comprometido por España en el Plan de Recuperación, la UE podría recortar la entrega de 10.000 millones correspondiente a la cuarta entrega de fondos europeos Next Generation EU. El ministro ha transmitido que, tras la conversaciones mantenidas con Bruselas, cabe pensar que la reforma diseñada por su ministerio no provocará ningún recorte en la entrega de dinero europeo.

En paralelo con las conversaciones mantenidas con la Comisión Europea, Escrivá también ha avanzado en el diálogo político con los grupos parlamentarios que deberían dar su apoyo a la reforma en el Congreso de los Diputados, según aseguran fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Así, Escrivá ha señalado que este viernes presentará a los agentes sociales un esquema "que pone el énfasis en hacer el sistema sostenible", después de la reforma para revalorizar las pensiones de acuerdo a la inflación que entró en vigor en enero de 2022. "No puedo anticipar los elementos, pero sí puedo decir que la reforma significa el cierre del sistema, la sostenibilidad del sistema a todos los horizontes temporales", ha dicho. En su propuesta -ha anticipado- "también solucionamos un tema que ha suscitado fricción", en alusión a la ampliación del periodo de cálculo que tendrá en cuenta la nueva realidad de las carreras laborales. "Hemos convocado la mesa para mañana y eso debe entenderse como que estamos prácticamente llegando ya a un acuerdo con la Comisión", ha dicho el ministro.

El ministro Escrivá ha recordado la culminación de esta reforma está asociada a la solicitud del cuarto desembolso hacia España de los fondos europeos Next Generation EU, que el Gobierno prevé formular dentro del primer semestre de este año.

De acuerdo con el calendario de reformas comprometido por España dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, España debía haber culminado su tercera ronda de la reforma de la Seguridad Social antes del 31 de diciembre de 2022 habiendo completado tres hitos pendientes: alargar el periodo de cálculo de las pensiones, elevar las bases máximas de cotización y presentar un informe con cálculos exhaustivos que avalen que todas las reformas acometidas desde 2021 garantizan la sostenibilidad del sistema. Una vez que se culminen estas reformas, España estará en condiciones de solicitar el cuarto desembolso programado de los fondos europeos (el tercer desembolso ha sido autorizado el 17 de febrero). Si Bruselas considera satisfactorio el cumplimiento de los hitos podrá autorizar el nuevo desembolso, de 10.000 millones, de forma íntegra. Si no, podría penalizar a España con una entrega menor en este cuarto desembolso, pudiendo llegar a restar 2.500 millones a la cantidad inicial.