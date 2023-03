Ferrovial se ha adjudicado más de 1.000 millones de euros en contratos de infraestructuras en los gobiernos de Pedro Sánchez. Desde el 1 de junio de 2018 y hasta el 22 de diciembre de 2022, la empresa que dirige Rafael del Pino ha conseguido ganar concursos públicos por este importe principalmente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del gestor de los aeropuertos españoles Aena, de la operadora Renfe, de la Dirección General de Carreteras y de Puertos del Estado, según los datos de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

El año en el que el conglomerado de empresas de Ferrovial logró un importe más elevado en adjudicaciones por parte de las empresas dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue en 2019, con 424,97 millones de euros del total de los 1.014,89 millones de los cuatro años de la era Sánchez. Las adjudicaciones corresponden a expedientes con un anuncio de adjudicación publicado en la plataforma y son de las empresas Ferrovial Conservación S. A., Ferrovial Construcción S. A., Ferrovial Infraestructuras S. A., Ferrovial Internacional S. A., Ferrovial Transco España, S. A. y Grupo Ferrovial, S. A.

Adif, al frente

Las adjudicaciones a Adif de los últimos años, en plena expansión de la red de alta velocidad en España, son las que suman mayores cuantías. El récord es en el ejercicio de 2019, con 287,64 millones, pero en 2022 también son otros 256,84 millones y, en 2021, habían sido 142,67 millones. Tras el gestor de infraestructuras ferroviarias está Aena, cuyos contratos sumaron el mayor volumen en 2020 con 14,76 millones del total de los 22,08 de ese año.

La marcha de Ferrovial a los Países Bajos ha generado un auténtico revuelo en círculos políticos y económicos. A las declaraciones del presidente del Gobierno o la vicepresidenta primera, se ha sumado este viernes también la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha señalado que la decisión empresarial de trasladar su sede social a los Países Bajos muestra "poco compromiso" con España y que la empresa se ha forjado gracias a la inversión pública en nuestro país. "Es una empresa que se ha forjado, ha crecido, gracias a la inversión pública, gracias a esas infraestructuras que hemos pagado los españoles y españolas", ha destacado.

Sánchez ha aprovechado para recordar que la empresa ha recibido adjudicaciones en los últimos años de obras por valor de más de 1.000 millones de euros.

"Hay cuanto menos más de 1.000 millones de razones para que Ferrovial siga manteniendo aquí su sede social, y hay también 47 millones de españoles que merecen que esta empresa siga comprometida con su país", ha denunciado, en la misma línea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Finlandia.

Cumplir con la ley

Respecto a si el cambio de sede social podría afectar a adjudicaciones a Ferrovial, la ministra ha señalado que el Gobierno cumple con la ley, "el marco jurídico que define como se tienen que hacer las contrataciones públicas", lo que permite que el país tenga "seguridad jurídica". La titular de Transportes ha remarcado que "vamos a cumplir siempre con la ley de contratación pública", con la que son muy estrictos en su aplicación.

"Las razones que ha argumentado Ferrovial no nos acaban de convencer, yo creo que cuanto menos son cuestionables", ha manifestado Sánchez, que ha destacado que la decisión "no es una buena noticia para España". Además, Sánchez ha recordado que el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, dijo en un acto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unas semanas que "iba a seguir trabajando por España para hacer más y mejor España", y que esta decisión no se corresponde con la voluntad que expresó.