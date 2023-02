Los sindicatos de la Inspección de Trabajo mantendrán el conflicto y las movilizaciones para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo del 7 de julio de 2021, después de que la reunión de este miércoles con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, concluyera sin avances.

CCOO, CSIF, Sitss, Sislab, Upit y Usess, con las excepciones de CIG y UGT, por distintos motivos, han mantenido un encuentro de cerca de dos horas con Pérez Rey el mismo día en el que los trabajadores de la Inspección de Trabajo estaban llamados a su tercera jornada de huelga, después de la de diciembre y la de enero.

Los sindicatos han recurrido a las protestas para lograr el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, tanto en medios materiales como en recursos humanos, tal y como se acordó el 7 de julio de 2021.

CCOO ha informado en un comunicado de que el secretario de Estado de Empleo les ha trasladado que el conflicto "era una situación muy incómoda" y les ha explicado que el bloqueo se encuentra en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y no en el Ministerio de Trabajo.

El sindicato también ha señalado que la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) se encuentra en fase de intercambio de información entre Trabajo y Función Pública, según les han trasladado desde la cartera que dirige Yolanda Díaz. Para CCOO, además, la Secretaría de Estado de Función Pública "no comprende el modelo organizativo del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Pérez Rey ha compartido con los sindicatos presentes en este encuentro que la última aportación por parte de Trabajo en esta negociación entre ministerios se produjo este miércoles y les ha asegurado que no debería haber problemas en el cambio de estructura de la Inspección a través de la RPT, según apunta CCOO en su comunicado.

No obstante, el sindicato añade que el secretario de Estado ha reconocido que todavía no hay una respuesta clara por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, y ha admitido, también, que la RPT que resultará no será la que se acordó el 7 de julio de 2021. Por el momento, tampoco existen plazos para que Función Pública envíe un borrador de propuesta definitivo al respecto.

El secretario de Estado también ha garantizado a los sindicatos, según el comunicado de CCOO, que existe cobertura presupuestaria para la aprobación de la RPT, pero que Función Pública teme que se genere "un agravio comparativo" con otros cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, si la RPT se aprueba en los términos del acuerdo.

CCOO ha advertido de que agudizará el conflicto en la Inspección de Trabajo si la RPT no se aprueba según lo pactado el 7 de julio.

Participación del 90%

CCOO estima que el 90% de la plantilla de la Inspección de Trabajo ha secundado la huelga de este miércoles en todas las sedes del organismo.

No obstante, el sindicato ha lamentado que la dirección de la Inspección "sigue sin ofrecer datos fiables" de participación, debido a su estrategia de "ocultar el conflicto" y de pedir al huelguista "una declaración jurada".

La plataforma de sindicatos reunirá de nuevo la próxima semana para profundizar en nuevas medidas de protesta para mantener el conflicto y las movilizaciones, según fuentes consultadas por Europa Press.