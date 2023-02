La CE quiere descarbonizar la flota para 2050, pero sin ayudas para renovar barcos

El pasado noviembre la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) lanzó una consulta pública para recoger opiniones sobre “una estrategia a largo plazo” con el objetivo de descarbonizar la flota pesquera y la acuicultura. La publicación recibió un total de 45 respuestas y, tras cerrar la consulta el pasado 5 de diciembre, el sector esperaba el documento final con temor, sobre todo tras la experiencia previa con el veto a la pesca de fondo en 87 áreas o el Plan de Acción para las áreas marinas protegidas. Ayer, junto a este último, Bruselas dio a conocer su hoja de ruta para la “transición energética” en estos sectores. Su apuesta es clara: descarbonizar la flota y el sector acuícola para 2050 y establecer grupos de trabajo con expertos y técnicos para evaluar las tecnologías disponibles y futuras. Eso sí, vuelve a dejar claro que la normativa comunitaria impide que los barcos ganen capacidad o que aquellos de más de 24 metros de eslora reciban ayudas para su renovación.

La iniciativa fue presentada en un paquete de medidas relacionadas con el sector marítimo, como el Plan de Acción. Su premisa es que la “dependencia actual del sector con respecto a los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista medioambiental, sino que también lo hace vulnerable al aumento de los precios de la energía”.

Estudio para este año “Lanzar un estudio a escala de la UE sobre las tecnologías disponibles para la transición energética en el sector de la pesca y la acuicultura y sus costes y beneficios respectivos, para comprender mejor los costes, los beneficios, las necesidades de inversión y el potencial de sinergias mediante el diseño”.



En el documento de 26 páginas, la Comisión propone reducir esta dependencia y aspirar a un sector climáticamente neutro, en consonancia con una de las aspiraciones del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática en la UE de aquí a 2050.

Así, Bruselas defiende que “los pescadores pueden aumentar significativamente su eficiencia energética mediante la adaptación de la embarcación”, con “artes con menor fuerza de arrastre”, “la modificación del casco” o un “cambio a sistemas de propulsión más eficientes desde el punto de vista energético”. A ello, suman también el “cambio a técnicas de pesca más eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles desde el punto de vista medioambiental” o “una selección más eficiente de los caladeros”.

De igual forma, centran la estrategia en “pasar a fuentes de energía renovables y con cero o bajas emisiones de carbono”. Pese a reconocer que “se ha avanzado mucho en el desarrollo de combustibles alternativos”, la adopción por parte del sector “ha sido limitada” y se necesita “crear el entorno adecuado para seguir desarrollando tecnologías innovadoras que permitan comercializar buques con emisiones cero”. De hecho, señala específicamente las “barreras tecnológicas” y las de financiación, por la alta inversión necesaria.

Así, una de las medidas clave que impulsará Bruselas será crear este mismo año una Asociación para la Transición Energética (ETP, en inglés) en la industria, que reunirá al sector con expertos, técnicos y autoridades para abordar los retos que supone el cambio. Junto a esto, también impulsará un “estudio a escala de la UE sobre las tecnologías disponibles”, así como sus costes y beneficios respectivos. Estas medidas se compaginarán con la reunión informal del consejo prevista en Vigo para este verano con motivo de la presidencia española de la UE para el segundo semestre.

Asociación para la transición “Poner en marcha una nueva asociación para la transición energética (ETP) de múltiples partes interesadas para el sector de la pesca y la acuicultura de la UE (...) y animar a esta asociación a que inicie su trabajo acordando una declaración para aunar fuerzas en la aplicación de la transición energética y lograr la neutralidad climática para 2050”.



De cara a 2024 se perfilará la hoja de ruta definitiva de para lograr la descarbonización completa en 2050. Sin embargo, las medidas propuestas por Bruselas colisionan con la propia legislación comunitaria. Y así lo reconoce el propio texto al recordar que existen ayudas en el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), pero que no se pueden aplicar a barcos de más de 24 metros de eslora (como la mayoría de los arrastreros y palangreros) o que no se puede ganar capacidad (necesaria para ciertas propulsiones como las que son a base de hidrógeno o amoníaco) si no se compensa con la misma cantidad de capacidad que se retire.

En definitiva, el objetivo que persigue la UE es “capacitar al sector a invertir en la transición energética” y que sea “modernizado, más resistente y sostenible de la pesca y la acuicultura del futuro”.