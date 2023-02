La Inspección de Trabajo ha determinado que la aerolínea Ryanair pagaba por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) a sus tripulantes de cabina primerizos. La 'policía laboral' considera acreditado que el sistema de retribuciones de la compañía de bajo coste se regía por un doble baremo de pagos. Por un lado, garantizaba un fijo a cada trabajador por debajo del SMI. Y, por el otro, lo complementaba con un variable en función del número de vuelos operados y horas trabajadas. Un doble canal de ingresos que provocaba, de manera sistemática, que los empleados novatos empezaran en la aerolínea cobrando importes por debajo del mínimo legal. Algo que ha censurado y por lo que está estudiando propuestas de sanción, según el acta de Inspección a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica .

"La retribución total percibida por los empleados al término de su primer mes de trabajo por cuenta de la empresa es sensiblemente inferior a la cuantía establecida como salario mínimo interprofesional", deja acreditado la Inspección de Trabajo en su escrito, a denuncia del sindicato USO. La sanción a la que se expone la compañía oscila entre entre los 751 y los 7.500 euros, según precisa la central.

Los hechos se remontan a una denuncia interpuesta en septiembre del 2021. Y es que Ryanair tiene un sistema de relaciones laborales atípico, en la que no especifica a sus tripulantes de cabina si tienen un contrato a tiempo completo o uno a tiempo parcial. Sino que les abona a sus trabajadores un importe fijo cada mes y luego les añade un plus por "hora de vuelo bloque programada". Dicho importe fijo en 2021 ascendía a 8.548 euros brutos al año; lo que en 12 pagas se traduce en 712 euros brutos al mes. Y en 2021 el importe del salario mínimo era de 1.125,83 euros mensuales.

No se puede cobrar nunca por debajo del SMI

El salario mínimo interprofesional, que hoy está en 1.080 euros en 14 pagas o 1.260 euros en 12 pagas, marca el ingreso mínimo que un trabajador a jornada completa debe percibir. Y la empresa, en ningún momento, puede pagarle menos. La Inspección de Trabajo interpreta que, en tanto que Ryanair no especifica en sus contratos si son a jornada completa o parcial, se les presupone un tiempo completo. Dicha interpretación es la habitual en todo tipo de contrato o relación laboral no especificada.

Y, partiendo de dicha base, la 'policía laboral' detecta que hay empleados que en determinados meses no llegan a ese ingreso mínimo. Y recrimina a la aerolínea de bajo coste que en dichos casos, no les abone un pago complementario hasta llegar a ese suelo salarial. En los casos en los que con los pluses los trabajadores alcancen el equivalente al SMI, esto no es necesario. Pero por más que la aerolínea se organice internamente en función de salarios variables, ello no puede ir en detrimento de que un trabajador pueda cobrar en ciertos momentos por debajo del SMI si no alcanza esas variables.

Ryanair y el sindicato USO mantienen desde hace meses un conflicto laboral por la negociación del nuevo convenio colectivo, que ha derivado en despidos de sindicalistas implicados por parte de la empresa y una serie de denuncias por parte del sindicato, tanto por vulneración del derecho de huelga. La última serie de paros, que finalizó estas navidades, se zanjó sin acuerdo y con 40 despedidos.