Hijos de Rivera compra al presidente del Celta un grupo con bodegas en O Rosal y Ourense

Corporación Hijos de Rivera, grupo cervecero dueño de Estrella Galicia, ha dado un paso más en su incursión en el negocio vitivinícola. Según ha podido confirmar este grupo editorial, la firma ha comprado Grandes Pagos Gallegos de Viticultura Tradicional, grupo hasta ahora propiedad del empresario y presidente del Celta, Carlos Mouriño, que cuenta con bodegas en O Rosal y Ourense y tres denominaciones de origen.

Si bien todavía no hay detalles sobre la operación, fuentes de Hijos de Rivera han confirmado el movimiento, que representa la segunda operación de la cervecera en el sector tras la adquisición en 2006 de Adega Ponte da Boga, en Castro Caldelas (Ourense), en la Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra.

Con Grandes Pagos, la corporación coruñesa suma cuatro bodegas en tres denominaciones de origen, siendo Quinta de Couselo la única situada en la provincia de Pontevedra. En el grupo desde 2013, está en la DO Rías Baixas.

Junto a ellas están las bodegas ourensanas, dos de ellas en la DO Ribeiro: con la que empezó el grupo en 2003, Finca Viñoa, y con Pazo Casanova, comprada en 2015. Por último, figura Fraga do Corvo, integrada en 2016 y que pertenece a la DO Monterrei.

Junto a esta operación, este martes también se dio a conocer otro cambio de manos en una bodega gallega. Se trata de Crego e Monaguillo, comprada por la firma de capital privado Sherpa Capital, que busca impulsar, consolidar y profesionalizar el sector del vino español y que complementa la adquisición realizada el pasado mes de agosto de Terra Cellars. La bodega adquirida por Sherpa Capital cuenta con 20 años de historia y está ubicada en el pueblo de A Salgueira, en el municipio de Monterrei (Ourense), desde donde produce vinos con DO Monterrei.