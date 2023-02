El culebrón de los trenes Feve: Renfe y Adif se autoexculpan del error en las dimensiones de los convoyes

Renfe y Adif se defienden de las acusaciones que las señalan como posibles responsables del error en las dimensiones de los trenes encargados en 2020 para la red de ancho métrico (antigua Feve). Se autoexculpan. Y, aunque de puertas afuera niegan tajantemente estar enfrentadas por este escándalo, de sus pronunciamientos en círculos íntimos podría deducirse que se "miran" con semblante acusador.

Las dos empresas públicas intentan sacudirse la responsabilidad de un equívoco que hubiera hecho los trenes requeridos a CAF inviables para circular por algunos de los túneles existentes en Cantabria, Galicia y Asturias, al incumplir las distancias mínimas a las paredes y al techo de los pasos subterráneos que exige la actual normativa de seguridad ferroviaria. Detrás del silencio oficial sobre las razones y el origen último de los errores, hay dos versiones contrapuestas. La de Renfe relaciona la génesis de los fallos con las medidas "oficiales" referidas a la anchura y la altura de los túneles: las documentadas por Adif. La del administrador ferroviario, por su lado, apunta directamente a los pliegos de condiciones para el contrato, elaborados por Renfe, que incluyeron las medidas equivocadas.

El "cabreo" de los dirigentes de Renfe y Adif es notable, y comparable al de los mandatarios de los gobiernos salpicados por la confusión, que temen consecuencias negativas en las próximas elecciones. Si en algo coinciden todos los implicados es que el mal pudo haber sido aún mucho mayor, ya que los fallos fueron detectados durante la fase de diseño del prototipo, antes de que comenzara la fabricación de las 31 unidades encargadas, 11 de las cuales podrían destinarse a Asturias.

¿Cómo explica Renfe el error en las dimensiones de los futuros trenes de Feve? "Nosotros no medimos los túneles, nos limitamos a recoger las medidas de la empresa titular de la infraestructura y las incluimos en los pliegos de condiciones del contrato", señalaron fuentes de la operadora. "El problema es que las medidas ‘oficiales’ de los túneles no se corresponden con la realidad", añadieron. ¿Por qué? Las mismas fuentes aventuraron que podría ser porque al ejecutar reparaciones o renovaciones cambia la distancia de las vías con respecto a los túneles. "En algunos casos disminuye la distancia al techo, por ejemplo, al renovar el balasto", explicaron.

Pero hay otra posible razón más. Las normas de seguridad no solo van cambiando con el paso del tiempo, sino que son distintas para los trenes que están en servicio y para los de nueva construcción. Son más exigentes para los de estreno: deben guardar más distancia a las paredes y el techo de los túneles. "No es que los trenes encargados no hubieran cabido en los túneles, eso es exagerar, sino que no habrían cumplido la distancia mínima exigida a la bóveda", aclaró otra fuente de Renfe.

La versión de Adif es otra: las medidas que se incluyeron en los pliegos de condiciones del encargo de los trenes a CAF no eran correctas. "Y en eso nosotros no tenemos absolutamente nada que ver", indicó un responsable del administrador ferroviario, que no obstante insistió en que no hay "ningún problema con Renfe". Según Adif, las medidas incluidas en sus listados son "las reales".

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tendrá que decidir cuál de las dos explicaciones tiene más fundamento, aunque de sus últimas manifestaciones, este sábado en Cantabria, se desprende que habrá ceses en las dos empresas para zanjar lo que tanto los gobiernos de Asturias y Cantabria, como varios políticos de la oposición y representantes de colectivos de usuarios han calificado como "una monumental chapuza"; sobre todo, retrasará entre dos y tres años la entrega de unos convoyes que ya deberían estar circulando.

De momento, Raquel Sánchez ha anunciado que se constituirá en breve una comisión de investigación, que ha preferido denominar "grupo de trabajo", a la que ha invitado a participar a los presidentes cántabro, Miguel Ángel Revilla, y asturiano, Adrián Barbón.

Conocido el problema –fue CAF la que se percató del error en las medidas– toca ahora buscar una solución. En principio, el Ministerio pretende utilizar lo que denomina "método comparativo", que implica tomar las medidas del tren de mayores dimensiones que presta servicio en la actualidad y atraviesa los túneles y reproducirlas en los futuros convoyes.

El contratiempo a la hora de aplicar esa solución es el ya citado de que la normativa de seguridad española exige a los trenes nuevos distancias mayores a los túneles. Traducido: los que ahora están en servicio cumplen la norma de distancias mínimas, pero los nuevos, con las mismas dimensiones, las incumplirían. La salida elegida por el Ministerio es modificar la normativa para que las distancias exigibles a los trenes del futuro sean las mismas que a los actuales.