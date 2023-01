Empieza la primera gran cita de compras del 2023. Tras dos años complicados por el covid y una campaña de Navidad mejor de lo esperado, las rebajas de invierno funcionarán como termómetro para medir el estado de salud del consumo en el país. Las expectativas son buenas: el clima por fin acompaña y la sensación generalizada es que hay ganas de comprar y, por culpa de la inflación, cuanto más barato, mejor. Ante este panorama, es más importante que nunca tener presentes los derechos que tiene una persona a la hora de consumir. ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican en temporada de rebajas?

¿A qué tengo derecho como consumidor?

Según el código catalán de consumo, entre otras muchas cosas, un consumidor tiene derecho a que el producto que compre no comporte ningún riesgo para su salud o seguridad. De hecho, en caso de ser un artículo peligroso, el fabricante tiene que indicarlo de algún modo. También tiene que poder recibir un justificante del pago efectuado; exigir que una compra cumpla con aquello que ofrecía una promoción, oferta o publicidad; tener la suficiente información para saber cómo utilizar el producto de forma adecuada y segura; saber de antemano el precio y las condiciones de venta, y disponer de una hoja de reclamación. Además, los compradores tienen derecho a ser atendidos en la lengua oficial que elijan.

¿Cómo se lleva todo esto a las rebajas?

El escenario no cambia porque haya rebajas, ofertas o descuentos. Es decir, que toda la serie de derechos que incluye el Código de Consumo se mantiene intacta: el cliente tiene que poder comprar con las mismas garantías que si no se aplicaran descuentos, con las mismas condiciones (por ejemplo, pagar con tarjeta si antes de las rebajas la aceptaban) y a tener toda información posible sobre el precio y las condiciones de venta. De hecho, la normativa estatal que regula las rebajas, que es la que manda en Catalunya, establece que solo se podrán vender con descuento aquellos artículos que lleven como mínimo un mes expuestos en la tienda. “No se pueden destinar a las rebajas unidades de un producto adquiridas expresamente para esa finalidad”, insiste l’Agència Catalana de Consum en una guía sobre el tema.

¿Un establecimiento tiene que hacer rebajas sí o sí?

No, las empresas son libres de decidir si hacen o no rebajas, y ahora, incluso, de elegir el día en que quieren empezar a hacerlas. Ya hace años, de hecho, que muchos comercios las pone en marcha poco después de Navidad. En cualquier caso, sí que hay dos periodos establecidos: invierno y verano. Fuera de estas dos épocas, las tiendas no pueden anunciar como rebajas campañas de descuento o ofertas puntuales.

¿Una empresa puede subir el precio de un producto días antes de rebajarlo?

No. La norma obliga a que el descuento se aplique sobre el precio más bajo que ha tenido ese producto en los últimos 30 días. La idea es precisamente evitar que las marcas hagan descuentos fraudulentos, y de hecho, la Generalitat ha advertido recientemente de que ha detectado irregularidades del estilo en la mitad de ofertas del Black Friday que ha analizado.

¿Puedo devolver un producto comprado en rebajas?

Eso dependerá, primero, de si la compra es en tienda física o en internet. Un establecimiento físico no tiene por qué aceptar devoluciones, pero en caso de aceptarlas, sí que está obligado a informar de forma clara de las condiciones para hacerlo: plazos, excepciones, si devuelve el dinero o compensa con un vale, cuando caducaría este vale, etc. Todo esto, siempre y cuando el artículo no esté defectuoso. En internet la cosa funciona diferente: el cliente dispone de 14 días como mínimo para devolver su compra, excepto si el producto es personalizado o hecho a medida, si el artículo se estropea con facilidad (como un alimento) o por alguna razón de higiene.

¿Una tienda puede vender un artículo deteriorado como “rebajado”?

No, la norma establece que hay que diferenciar lo que son rebajas de lo que son ventas con descuentos especiales sea por cuestiones de liquidación o porque son productos con defectos o taras. “No se pueden vender como rebajados productos deteriorados, de baja calidad o adquiridos expresamente para esta finalidad”, sintetiza l'Agència Catalana de Consum.

¿Es legal que solo aparezca el porcentaje de descuento?

Si, pese a que el escenario ideal es que el establecimiento dé cuánta más información mejor sobre el precio y su descuento, la ley obliga a que se muestre con claridad una de las dos opciones: el precio actual junto al precio original, o el porcentaje de descuento que se ha aplicado.