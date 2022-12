El primer proyecto piloto en toda España para testear la semana laboral de cuatro días arranca. El Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, ha publicado la orden según la cual se abre el concurso para que pymes del sector industrial -y consultoras especializadas en dicha actividad- se postulen para percibir ayudas de hasta 200.000 euros si se comprometen a implantar dicha modalidad organizativa durante un plazo de dos años. Estas son todas las claves del experimento.

¿Qué empresas podrán participar?

Podrán presentarse a este programa piloto solo empresas del sector privado que sean pymes y que operen en el sector industrial. El Gobierno entiende como pyme una compañía que no tenga más de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supere anualmente los 50 millones de euros, según estipula la normativa europea. Otro requisito es que la compañía debe tener una antigüedad mínima de tres años para poder participar y estar al corriente de pagos con el fisco.

Esta es la lista de sectores de actividad que podrán participar en el piloto [haz clic aquí, página 23-24]

¿Cuánto tiempo dejarán de trabajar los empleados?

La orden publicada por el Ministerio de Industria establece que las empresas participantes deberán reducir un mínimo del 10% la jornada laboral a sus trabajadores. Dicha reducción deberá ser semanal, es decir, no vale seguir trabajando igual y aumentar los días libres a final de año, por ejemplo. Es decir, si un trabajador tiene una jornada semanal de 40 horas (la más común), pasará a trabajar, como mínimo, 34 horas. La duración de dicha reducción de jornada será de, mínimo, dos años, a contar desde el momento en el que la empresa reciba la ayuda pública.

3 ¿Cuántos días libres tiene un trabajador a la semana?

El programa definido por el Ministerio de Industria no concreta si la reducción debe estar concentrada en un solo día a la semana o en trabajar un poco menos cada día. Aquí cada empresa, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, deberá establecer su propio modelo.

¿Podrá la empresa pagarle menos a sus trabajadores?

No, las bases del piloto establecen que queda terminantemente prohibido disminuir el tiempo de trabajo a cambio de una disminución del sueldo. "La jornada laboral ordinaria realizada en los términos precedentes, en ningún caso afectará a las retribuciones salariales que legal o convencionalmente correspondiesen al 100 % de la jornada laboral", según recoge el BOE.

Los empleados trabajarán menos horas pero cobrarán el mismo salario. Este programa se diferencia de otras iniciativas del sector privado, donde ha habido corporaciones que han planteado reducciones de jornada y también de sueldo, aunque no proporcionales. Es el caso, por ejemplo, de Desigual o Telefónica.

En una misma empresa, ¿participarán todos los trabajadores?

No, las empresas que se presenten y cumplan los requisitos podrán decidir no implementar la reducción de jornada a toda su plantilla. Ya sea porque consideran que en determinados puestos no es posible o porque la dirección detecta que hay trabajadores en concreto que no se adaptarán al nuevo modelo, entre muchos otros. La dirección deberá pactar obligatoriamente con el comité de empresa la puesta en marcha del piloto. Y otro requisito indispensable es que los participantes deben tener contrato indefinido a tiempo completo.

No obstante, hay un mínimo de personas que sí o sí deberán participar del piloto si la empresa quiere recibir ayudas públicas. En compañías con 20 empleados o menos, mínimo un 30% de la plantilla. Y en compañías de entre 21 y 249 empleados en plantilla, al menos un 25% de estos. Pese a que solo pueden participar trabajadores con contrato indefinido y a tiempo completo, para el calculo de los mínimos computarán todos los trabajadores, tengan el contrato que tengan.

El Ministerio de Industria, no obstante, si obliga a que participen del piloto un porcentaje mínimo de mujeres, tantas como porcentualmente hay dentro de la empresa. Es decir, en una empresa de 100 trabajadores donde trabajan 50 hombres y 50 mujeres, pero del piloto solo participan 10 personas, como mínimo cinco deberán ser mujeres.

¿Qué ayudas recibirán las empresas participantes?

El Ministerio de Industria dará un máximo de 200.000 euros a cada una de las empresa participantes, hasta agotar el presupuesto de 10 millones de euros habilitado para este programa piloto. Las compañías presentarán una lista con gastos financiables con esos hasta 200.000 euros, como, por ejemplo, la parte proporcional del salario que el empleado sigue percibiendo pero que deja de trabajar. Es decir, si la empresa reduce cuatro horas a la semana, puede pedir el dinero equivalente al coste salarial de esas cuatro horas por empleado. En gastos salariales no podrá financiar más de 150.000 euros a cargo de ayudas.

La compañía también está obligada a contratar los servicios de asesoría de una consultora que le ayude a mejorar su productividad y organizar mejor los tiempos de trabajo, para hacer sostenible empresarialmente esa reducción de jornada. El coste de la misma también podrá cargarlo a cuenta del Estado, hasta agotar esa ayuda total de 200.000 euros.

¿Cómo decidirá el Gobierno a quién da las ayudas?

Las empresas interesadas deberán presentar su candidatura ante la Fundación EOI, dependiente del Ministerio de Industria. Las solicitudes presentadas serán evaluadas por una comisión y el otorgamiento de la subvención se resolverá en concurrencia competitiva, es decir, se priorizará a aquellas empresas que tengan mejores puntuaciones y se repartirán ayudas hasta agotar el presupuesto, teniendo más posibilidades de quedarse fuera aquellas que peor puntuación registren.

Industria evaluará las candidaturas en función de la viabilidad económica de la empresa, de la viabilidad económica de la reducción de jornada planteada, de cuánto se reduzca la jornada, del aumento de productividad que puedan acreditar y del detalle y desglose de cómo implementarán el programa piloto, entre otros.

¿Cómo mide la empresa la evolución de la productividad?

El Ministerio de Industria obliga a las empresas participantes a medir la evolución de la productividad, pero no les concreta como. Aquí cada corporación dispondrá de su propio modelo y establecerá sus propios indicadores para ir evaluándolos periódicamente. Con el objetivo de marcarse unos resultados y aspirar a cumplirlos.

¿Cuándo se podrán presentar las solicitudes?

La fecha de la convocatoria de ayudas todavía no está definida y el Ministerio de Industria se ha limitado a publicar las bases de la misma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).