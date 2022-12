Trabajo ultima una subida del salario mínimo a partir de la referencia de 1.050 euros

El salario mínimo interprofesional (SMI) entra en sus dos semanas decisivas, con el horizonte del 31 de diciembre como fecha límite oficial para definir cuánto subirá en 2023. El Ministerio de Trabajo prepara para estos próximos días, previsiblemente el jueves, la presentación del informe de expertos gubernamentales y sindicales con las recomendaciones específicas sobre cuánto debiere incrementarse para el año que viene este suelo salarial, que actualmente está en 1.000 euros brutos (en 14 pagas). Esta pasada semana la OCDE invitó a las economías más avanzadas a seguir incrementando sus salarios mínimos para paliar la pérdida de poder adquisitivo en la actual crisis de precios. Alrededor de unos dos millones de trabajadores perciben actualmente el salario mínimo, según distintos estudios como los del Banco de España o la fundación Iseak.

La última referencia que manejan desde el departamento liderado por Yolanda Díaz son los 1.047 euros en los que se ubicó, como máximo, el informe elaborado hace año y medio por sus expertos, antes de la actual espiral inflacionista. Desde Trabajo dan por amortizada dicha referencia y pretenden incrementar en mayor cuantía el salario mínimo. Desde los sindicatos les reclaman una subida pareja a la de las pensiones, para las que se aplicará una revalorización del 8,5%. Es decir, reclaman al Gobierno subir el SMI hasta los 1.085 euros. Y la patronal todavía no se ha pronunciado, si bien en los últimos meses ha rechazado cualquier medida que suponga un incremento de los costes laborales de las empresas.

La alianza entre el PSOE y Unidas Podemos han hecho del salario mínimo una de sus bazas electorales. Antes de que los morados entraran formalmente a gobernar con los socialistas, ya pactaron incrementar sustancialmente el SMI, de 735 a 900 euros, en 2019. Desde entonces, ya con Yolanda Díaz a los mandos de Trabajo, cada año han ido incrementando con mayor o menor intensidad este indicador. La primera vez (de 900 a 950 euros) con acuerdo de patronal y sindicatos y las dos siguientes (de 950 a 965 euros y de 965 a 1.000 euros) solo con el aval sindical. Este 2023 vuelve a ser año electoral y en los cuartes de patronales y sindicatos, para satisfacción de los segundos e incomodidad de los segundos, se espera un incremento sustantivo, dado además el fuerte contexto de incremento de precios y pérdida general de poder adquisitivo.

Subir o no y cuánto el salario mínimo interprofesional es potestad única y exclusiva del Gobierno, si bien legalmente debe consultarlo antes con los agentes sociales más representativos. No obstante, antes de abordar propiamente con estos la cifra para el 2023 el Ejecutivo ha tenido que consensuarla internamente. Las opiniones dentro de la coalición sobre cómo debe evolucionar este suelo salarial no siempre han sido homogéneas y la creación de un comité de expertos –formado por estudiosos a propuesta de Trabajo, Hacienda y Economía- fue una solución interna para trabajar con tiempo un consenso sobre esta materia.

Esta semana dicho comité de expertos hará pública una horquilla de incrementos para el 2023. La actual y ya obsoleta referencia contemplaba un SMI para el año que viene de entre 1.012 y 1.047 euros. La nueva partirá de la segunda cifra, según coinciden distintas fuentes del diálogo social, y a partir de la misma se abrirá el abanico. Una vez publicada dicha horquilla, Yolanda Díaz citará a patronal y sindicatos para acabar de cerrar la cuantía concreta. Su intención es tener un acuerdo bipartito o tripartito antes del 27 de diciembre, fecha del último Consejo de Ministros ordinario del año. Y es que la revalorización del SMI debería pasar por el Boletín Oficial del Estado antes de acabar el año para su entrada en vigor a partir del 1 de enero del 2023.

La referencia del 60% del salario medio

La vicepresidenta segunda prometió en septiembre una subida del salario mínimo "excepcional" ante la persistente inflación. De momento el IPC interanual se situó en noviembre en el 6,8% y el medio acumulado está en el 8,5%. Es decir, si pretendiera equiparar salario mínimo e inflación, dependiendo del baremo que escogiera, debiera plantear una horquilla de entre 1.068 y 1.085 euros. El Gobierno estima que los salarios en el conjunto de la economía subirán el 3,5% el año que viene, en la línea del incremento que ofreció a los funcionarios. Si se ciñera a esa cifra y no diera un trato especial al SMI –que afecta a rentas bajas y más vulnerables- quedaría en 1.035 euros.

El SMI debería subir a 1.078 euros para cumplir con el compromiso de alcanzar el 60% del sueldo medio

Uno de los compromisos de legislatura que adquirió el Gobierno es equiparar el salario mínimo interprofesional al final de su mandato con el 60% del salario medio, tal como recomienda la carta europea de derechos. El problema aquí para calcular esta cifra es qué indicador se toma como referencia para determinar el salario medio. Si se parte de la encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, cuya última cifra es del 2020, el salario medio en España era hace dos años de 1.797,5 euros brutos (en 14 pagas). Es decir, el 60% de dicha cifra sería 1.078,5 euros brutos al mes. Por lo tanto, el Gobierno debería subir el año que viene el salario mínimo un 7,8% para cumplir con su programa electoral.