Bien conocida es la frase de que “Hacienda somos todos”. Y cabría añadir sin temor a equivocarse que “Hacienda está en todo”. Y ese todo incluye algo tan cotidiano y que parece tan fuera de toda duda sobre su normalidad como las transferencias realizadas en el seno de una familia, ya sea mediante Bizum o con transferencias bancarias. También en esto la Agencia Tributaria está poniendo la lupa por lo que es conveniente realizar estas operaciones con control.

Hacienda controla que no se produzcan situaciones de fraude fiscal, blanqueamiento de capitales y evasión de impuestos, extremos que pueden llegar a recibir esta catalogación en las transferencias entre familiares si superan los 6.000 euros y no se notifica a la Agencia Tributaria, puesto que a partir de esas cifras la entidad financiera que realice la operación está obligada a notificarla a Hacienda. Incluso si la cifra no llega a los 6.000 euros pero el banco sospecha de algún tipo de irregularidad fiscal, debe avisar a las autoridades fiscales.

Y si la suma rebasa los 10.000 euros, la cosa va a más, puesto que la Agencia Tributaria iniciará un proceso de inspección en el que las personas implicada en la operación deberán justificarla, así como incluirlo en sus respectivas declaraciones de la renta, sopena de sufrir multas que pueden alcanzar el 25% del valor transferido.

Asimismo, cada comunidad autónoma determinará la cantidad a pagar en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones, pero no hará falta abonarlo en caso de de formalizar la transferencia como un préstamo. En tal caso, la suma estará ligada al impuesto de transmisiones patrimoniales, de manera que el receptor deberá presentar las autoliquidaciones correspondientes al modelo 600 en no más de 30 días. Un mero formalismo para rendir cuentas a Hacienda que, sin embargo, no comportará ningún tipo de pago o gravamen.