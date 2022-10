La segunda edición del Ibiza MICE Summit tendrá lugar el 25 de octubre, servirá como punto de encuentro entre empresas y profesionales del sector MICE. El evento, organizado por la gerente del Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez, la directora de Palacio de Congresos de Ibiza, Fina Riera y con la coorganización de Ibiza Travel, reunirá a más de un centenar de profesionales del sector europeos, nacionales y locales.

Esta jornada estará destinada a expertos que analizarán tanto el presente como el futuro de los eventos y del turismo de reuniones, actividades esenciales que pueden significar el motor de la recuperación económica tras la pandemia. Además, este evento se llevará a cabo en un momento de recuperación y un gran incremento de la demanda tras el parón que supuso la Pandemia.

Evento imprescindible para el turismo en Ibiza

Ibiza se consolida como uno de los destinos más destacados de toda Europa, no sólo a nivel vacacional sino también para realizar congresos y eventos corporativos. La isla es la elegida año tras año para acoger encuentros corporativos.

En cuanto a infraestructura, la isla cuenta con espacios destacados como el Palacio de Congresos de Ibiza, el Centro Cultural de Jesús, el recinto ferial FECOEV y el recientemente inaugurado Auditorio de Es Caló de s’Oli, para citar solo unos ejemplos. A estos espacios de reuniones se suma una oferta hotelera de primer nivel y una gran variedad de restaurantes perfectos para grupos corporativos.

Intenso programa

Ibiza Mice Summit es un evento abierto al público en general y principalmente enfocado a los profesionales del sector de turismo, previa inscripción obligatoria. A las 9 de la mañana se abrirán las puertas del Palacio de Congresos de Ibiza y comenzará la acreditación de todos los asistentes, quienes disfrutarán de distintas presentaciones con líderes del sector.

Conferencias y mesas de debate

A continuación, detallaremos todas las actividades que se llevarán a cabo en el escenario principal del Palacio de Congresos de Ibiza.

9:45 horas: ¿Qué dicen los destinos? El mensaje del entorno

La primera de las presentaciones estará a cargo de Raimond Torrents Fernández, máximo responsable de Event Management Institute y de la agencia de eventos Torrents & Friends.

Torrents define al MICE como “la industria de las emociones, el lugar en el que las personas viven la comunicación cara a cara en beneficio de un bien común”. Si tomamos esta definición y el programa de investigación que lleva a cabo sobre el comportamiento de las audiencias en eventos en vivo, podemos garantizar que su exposición estará íntimamente relacionada a las emociones y a las sensaciones de las personas.

10:15 horas: Palacios de Congresos: recuperación y resiliencia

Exposición a cargo de cuatro profesionales de diferentes centros de reuniones nacionales, en la que profundizarán sobre la recuperación de estos espacios tras la pandemia. Además, detallarán el legado de los grandes congresos y la importancia de estos eventos para las ciudades. Entre los oradores destacan la presencia de Christoph Tessmar, presidente del ICCA Iberian Chapter, y Marta González, responsable del área de congresos y eventos del Auditorio Palacio de Congresos de Girona.

Estarán acompañados de Iker Goikoetxea, director-gerente de Centro Kursaal S.A., sociedad gestora del Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal y presidente de APCE, Asociación de Palacios y Congresos de España y Gonzalo Súnico Gimeno, director gerente del Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila.

11 horas: Hoteles MICE: nuevas necesidades, nuevos conceptos

Esta presentación estará dirigida, sobre todo, al público hotelero presente. En ella, se hablará sobre la gestión de este sector tras las consecuencias sufridas por la pandemia y se profundizará sobre dónde se pone el foco en este tipo de turismo.

Serán tres los especialistas que dirigirán esta exposición. En primer lugar, encontraremos a Adam D.L Munday, director de operaciones de Ibiza Hotels Melia; Borja Martinez Junquera, director de Meetings & Events Europe de Palladium Hotel Group; y Marisa Martin, directora de ventas de Six Senses Ibiza. Coordinará esta mesa redonda Alessia Comis en representación de MPI Iberian Chapter.

12:30 horas: La voz del Events Manager y las tendencias de los viajes corporativos

Sobre el mediodía será el momento de hablar de la importancia de una figura como la del Events Manager, persona encargada de la gestión de eventos y viajes dentro de las compañías. Alda D. Egurrola-Wienke, CVENT, empresa de software especializada en la gestión de reuniones, eventos y gestión hotelera, será quien ahondará sobre la gestión de eventos y la importancia de los viajes corporativos para la empresa.

Estará acompañado de Cristina Corral, Corporate Travel Manager PwC España y miembro de la junta directiva de AEGVE (Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa).

13:15 horas: #DEJANDOHUELLA

La última de las exposiciones estará a cargo del exjugador de baloncesto Sergi Grimau, volcado en la consultoría estratégica y en el mundo de la motivación, liderazgo y habilidades comunicativas.

Apoyo del sector público y privado al Ibiza MICE Summit

La segunda edición de Ibiza MICE Summit es un evento organizado por el Palacio de Congresos de Ibiza, Ibiza Convention Bureau (ICB) e Ibiza Travel. Además, el evento está patrocinado por el Consell d'Eivissa, el Ajuntament de Santa Eulària des Riu, el Ajuntament d'Eivissa, el Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, el Ajuntament de Sant Antoni de Portmany y el Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Con el patrocinio de Cvent y la colaboración de: Turespaña, Fomento del Turismo de Ibiza, CTS Events, Hotel Aguas de Ibiza, Hotel Riomar Ibiza, Hotel Torre del Mar, ME Ibiza, Hotel Sol Beach House, The Standard Ibiza, Casa Colonial, Six Senses Ibiza, Artanatur, SonoIbiza, Well Deserved, La Mar de Santa, High Fidelity Collective, Global Star Events, Incentivos Ibiza, Catering Sa Finca, Nassau Beach Club, Digital Ground Ibiza, Diario de Ibiza , Ibiza Never Close, Autocares Dipesa y IbizaTours & Islandbus.

Y, por último, Eventoplus y Meet in son los media partner de la segunda edición del Ibiza MICE Summit.

