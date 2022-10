Asturias ve "claramente insuficiente" el cumplimiento de la inversión estatal

Mejora, pero no aprueba. El Gobierno de Asturias considera aún "claramente insuficiente" el ritmo de ejecución presupuestaria del Gobierno central, a tenor de los datos correspondientes al primer semestre (30 de junio) publicados este martes por la Intervención General del Estado. El Principado considera que hay una "mejoría" en el ritmo ejecutor respecto a los malos datos del cierre de 2021, pero no lo bastante como para que el Ejecutivo autonómico se sienta satisfecho. Eso sí, fuentes del Gobierno recordaron que la ronda de reuniones que el Presidente, Adrián Barbón, mantuvo con diversos ministerios para presionar para mejorar la ejecución de las promesas del Gobierno central se produjo los días 20 y 21 de junio, por lo que el efecto de aquellas reuniones aún no ha podido comprobarse en los últimos datos. La primera comisión de seguimiento de infraestructuras se celebró en el mes de julio.

"Esperamos que el segundo semestre del año 2022 se note una mayor ejecución del Estado; ese es el objetivo por el que vamos a trabajar", señalaron fuentes del Ejecutivo de Adrián Barbón. Los datos de ejecución en el primer semestre de este año colocan a Asturias por debajo de la media nacional, principalmente lastrados por el escaso cumplimiento inversor del Adif. En el conjunto del sector público, Asturias queda con una ejecución del 21,9 por ciento, la sexta comunidad con peor cifra. Si únicamente se considera la inversión ejecutada por la Administración General del Estado (que excluye Adif y otro organismos), Asturias obtiene un porcentaje de ejecución del 27,5% que sigue estando por debajo de la media nacional (33,6%) si se consideran de manera homogénea los datos. El Ministerio de Transportes alcanza en Asturias una ejecución del 28,4%, pero solo en las partidas propias de su cartera. Las infraestructuras ferroviarias suelen ser un campo abonado a las promesas presupuestarias en Asturias. Ha vuelto a ocurrir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año: la cuantía de la inversión prometida por el Gobierno central para Asturias asciende a 420,88 millones, lo que representa un 7% más que la cifra correspondiente a 2022. Pero de esa cantidad 124 millones están adscritos a la partida "Cercanías Asturias", dentro del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que ha demostrado un bajo cumplimiento a la hora de ejecutar las inversiones que planifica para el conjunto del año. Los datos de gasto ejecutado durante el primer semestre del año no son optimistas para las cercanías asturianas. El Adif presenta un dispar ritmo de ejecución, a tenor del balance de la Intervención General del Estado hasta el 30 de junio. Por ejemplo, cumple sobradamente en la ejecución de las inversiones de Alta Velocidad, pero renquea en la referida a las cercanías. Otro tanto ocurre con Renfe, con un bajo nivel de ejecución de lo que plasmó en su presupuesto para este año. En la alta velocidad, Asturias va a la cabeza en la ejecución. Lo contrario sería preocupante, dado que la obra de la infraestructura en construcción, la Variante de Pajares, debe estar previsiblemente entregada a finales de año, para iniciar las pruebas de tráficos. Así, Adif había ejecutado en junio el 86,3% del presupuesto en Asturias, con 23 de los 26 millones ya cumplidos. Se trata del mejor dato de toda España, si bien en otras comunidades (Madrid, Murcia, Navarra o País Vasco) Adif-Alta Velocidad consigue un porcentaje de ejecución superior al 40 por ciento. El porcentaje medio de ejecución es del 28,5 por ciento, para el conjunto de España. Pero esta imagen cambia radicalmente en las cercanías. En la partida específica de Adif (que excluye la alta velocidad), el ente ferroviario consigue únicamente una ejecución media del 9 por ciento. Adif consigue gastar a buen ritmo en las comunidades en las que el presupuesto es bajo. En Navarra, incluso, terminó en junio gastando seis veces más de lo previsto. También en Galicia, donde la inversión prevista alcanzaba los 286 millones de euros, Adif logró en junio ejecutar el 23,3%. En el caso de Asturias, el cumplimiento de ejecución a mediados de año apenas llegó al 10,2% habiéndose ejecutado 11,1 millones de los 109,4 presupuestados. Tampoco en Renfe las cifras son las mejores que cabría esperar. El porcentaje de ejecución en Asturias es del 14%, frente a la media nacional del 19,4%. En Asturias la empresa ferroviaria había gastado a mediados de año 5,1 millones de euros de los 36,7 que había presupuestado para todo el presente ejercicio. En general, el ritmo de ejecución de Renfe es bajo. La excepción es Madrid, donde la ferroviaria casi llevaba gastados con fecha del 31 de junio todo lo presupuestado y un 52% extra más. Pero en el resto de autonomías, en ninguna se alcanza siquiera el 25%. Aunque habrá que esperar a conocer los datos finales de ejecución de Adif y Renfe para este año completo, sigue sobre la mesa la duda sobre cuánto de lo comprometido en los Presupuestos de 2023 se ejecutará finalmente. El año pasado, el Gobierno central presupuestó a través de Adif 79,88 millones de euros para Asturias, de los que finalmente solo ejecutó 19,4 millones, con un grado de cumplimiento del 24,3 por ciento. Así, sobre los presupuestos de 2021, Asturias aparecía como la comunidad con más cuantía inversora ferroviaria por habitante de España, pero a la hora de analizar lo que realmente se gastó, el Principado se convertía en la quinta del Estado. De los 79 euros por asturiano prometidos en el Presupuesto de 2021, Adif únicamente terminó ejecutando 19,2 euros por asturiano. Delia Losa considera "muy positivos" los datos y afirma que mejorarán a finales de año La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, consideró "muy positivos" los datos de ejecución durante el primer semestre de las inversiones consignadas para el Principado en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que se sitúan, en el caso de la Administración General del Estado (ministerios) en el 27,5 por ciento, algo más de diez puntos por encima de la que se registraba a 30 de junio de 2021. "Es un dato muy positivo y todas las inversiones previstas están en marcha a diferencia de lo ocurrido el año pasado", señaló Losa en alusión a los argayos que paralizaron entonces la construcción de la autovía A-63 (Oviedo-La Espina), a la vez que ha incidido que tanto esa obra como las de construcción de la variante de Pajares y del tercer carril de la "Y" están "en fase de conclusión". La Delegada incidió además en que habitualmente en el segundo semestre se produce un incremento del grado de ejecución con lo que previsiblemente a final de año alcanzará una cifra superior al doble de lo ejecutado hasta junio. Cataluña, otra vez castigada: "Al Gobierno se le debería caer la cara de vergüenza" El Gobierno catalán ha vuelto a sentirse duramente agraviado por los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre. Aunque en términos globales en Cataluña el Estado ha invertido el 65% de lo presupuestado, la mayoría corresponde a una compensación de 1.000 millones por mejoras en autovías de peaje. Descontando esa cantidad, al Govern le sale una ejecución presupuestaria del 16% de lo prometido, con lo que sería de las más bajas de España. "Los catalanes tienen un problema con el Estado, que los infrafinancia, casi no invierte y, lo poco que lo hace, no ejecuta", señaló la portavoz del gobierno catalán Patricia Plaja. "Al Gobierno central se le debería caer la cara de vergüenza", dijo.