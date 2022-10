El veto a la pesca de fondo afectará al precio y la calidad de los productos en campaña navideña

El sector pesquero gallego no daba crédito este lunes ante la no comparecencia del comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en el Comité de Pesca del Parlamento Europeo donde se debatió este lunes el veto a la pesca de fondo que él mismo impulsó. Un día después de la entrada en vigor de la normativa, que realmente afecta a 46 de las 87 zonas que se cifraron en un primer momento (en todas las regiones no se puede pescar a más de 400 metros, pero 41 poseen una profundidad inferior a dicha longitud por lo que es imposible hacerlo), las sensaciones que arrojó el cruce de opiniones entre Bruselas y los opositores a su iniciativa fueron bastante parecidas a las desprendidas en otras ocasiones. Impotencia o rabia son algunos de los adjetivos utilizados desde Galicia para definir el "inconsistente" argumento de la CE para impulsar la polémica prohibición, que afectará a la captura de ciertas especies cuyos precios previsiblemente subirán de cara a la temporada navideña.

La Comisión Europea espera más datos científicos, pero avisa de que no revisará "automáticamente" el veto a la pesca de fondo Así lo indica Iván López, presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), en declaraciones a Faro de Vigo, diario del grupo Prensa Ibérica. Según explica, esperarán entre 10 y 15 jornadas –más o menos lo que dura una marea de un barco de Gran Sol– para comenzar a analizar los nuevos datos de pesca y compararlos con los obtenidos años atrás. Todo ello con el objetivo de cuantificar los posibles impactos, que “se notarán próximamente”. “Va a haber especies muy difíciles de capturar”, señala el responsable en este sentido, citando entre ellas el besugo o las gambas, para las cuales “se necesita cierta profundidad”. El consumidor lo notará en su coste (ante la menor oferta y la misma demanda) o en la propia calidad de estos productos. “Se incrementará el precio y probablemente las importaciones procedentes de otros orígenes”, agrega al respecto, resaltando que es paradójico que la Unión Europea “fomente la economía de países no comunitarios”. De la misma opinión es Carlos, uno de los tripulantes del Ensenada de Bueu. “Doy por hecho que va a ser todo mucho más caro”, dice consecuentemente, refiriéndose a la merluza, el rape o la pescadilla. A sus ojos, el plan de la CE para las aguas del Atlántico “se cargará” cientos de barcos desde el norte irlandés hasta el sur español. “Es una barbaridad lo que están haciendo”, evidencia. "Portugal apoya a España en el recurso sobre el veto a la pesca; se necesitan rigor y certeza jurídica" Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, destaca por su parte que la Comisión Europea “va a piñón fijo” y “está intentando justificar lo injustificable” con “datos obsoletos”. “Por los volúmenes que tenemos va a haber una afectación importante”, responde al ser preguntado sobre las perspectivas para el invierno y el impacto que el coto tendrá sobre las capturas. De igual modo, señala que los exportadores les han comentado que es una fecha mala “porque es cuando llega la campaña de Navidad”. El jefe de flota de Porto de Celeiro, Jesús Lourido, se mantiene en la línea de sus compañeros y critica el papel de la CE en contraposición al de los representantes españoles, que según gran parte del sector han mostrado la posición “unánime y unida” del país. "Ha quedado en ridículo y se ha notado su sesgo ideológico”, incide en relación a Bruselas. Y mientras Galicia protesta, la flota vasca teme que los barcos gallegos pesquen en sus caladeros: “Posiblemente habrá problemas de cohabitación”.