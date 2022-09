La tómbola autonómica de los impuestos: ¿qué tributos cambiarán en cada comunidad?

Desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciara la supresión del impuesto de patrimonio a través de una bonificación del 100%, al igual que lleva hacienda la Comunidad de Madrid desde hace una década, no han parado de hacerse anuncios por parte de diversas comunidades.

Y no solo son del PP, como es el caso de Galicia o Murcia; sino otras gobernadas por los socialistas. Ximo Puig, el presidente valenciano es el que ha dado la respuesta más contundente a los populares, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez desempolvara el impuesto a las grandes fortunas que reclamaban sus socios de Unidas Podemos (UP), y al que se había opuesto.

ANDALUCÍA

La medida anunciada por la Junta de Moreno Bonilla se centra en bonificar en un 100% el impuesto de patrimonio. Como consecuencia de ello, el gobierno andaluz dejará de ingresar más de 93 millones de euros. La otra iniciativa estrella es la deflactación del tramo autonómico de la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos de renta en un 4,3%, con el objetivo de que no tributen más como consecuencia de la inflación. También incrementarán en esta misma cifra, un 4,3%, las cantidades que quedan exentas de IRPF en la aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico y suprimirá el canon del agua.

MADRID

En enero pasado entró en vigor en la Comunidad de Madrid la rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF y una rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, suma más deducciones previstas en la parte autonómica del impuesto de la renta que, según anunció, beneficiarán a unos 700.000 madrileños. También ha anunciado una tarifa cero para los nuevos autónomos.

GALICIA

Galicia también se deflactará el IRPF con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, lo que supondrá un "ahorro" en la próxima declaración de la renta de 46 millones de euros para las rentas medias y bajas, menores de 35.000 euros, según el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A su vez prevé una bonificación hasta el 50 % del impuesto de patrimonio, el doble de la actual, que es del 25%.

MURCIA

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado una bajada generalizada del tramo autonómico del IRPF en sus cuatro primeros tramos (rentas de hasta 60.000 euros). La bajada será del 4,1% “en línea con la evolución nacional de los salarios”. Según los cálculos del Ejecutivo murciano, la deflactación de la tarifa autonómica va a beneficiar a unos 330.000 murcianos, que se ahorrarán en torno a ocho millones de euros en total en sus declaraciones de la renta de 2022.

C. VALENCIANA

El presidente socialista valenciano, Ximo Puig, anunció una bajada del tramo autonómico del IRPF para beneficiar exclusivamente a las rentas medias y trabajadoras de hasta 60.000 euros. Suponen el 97,4% de los contribuyentes valencianos, según el ejecutivo autonómico. Esta iniciativa, que truncó el discruso del Gobierno de Pedro Sánchez, no se trata de una deflactación sino de una nueva tarifa en el tramo autonómico. Según Puig, los contribuyentes valencianos se ahorrarán en conjunto 150 millones de euros, unos 111euros de ahorro por declaración de media. Se va a aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos, el máximo que permite la ley. Esto beneficiará a todos los contribuyentes, aunque quienes superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal.

ASTURIAS

El Ejecutivo del Principado no prevé cambios sustanciales en el IRPF, pero sí deducciones en el tramo autonómico a las rentas medias y bajas.

NAVARRA

También en Navarra, el gobierno autonómico descarta grandes cambios tributarios, si bien opta por mejorar deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas.

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista, Emiliano Garcia-Page, también podría estar estudiando rebajas fiscales y ayudas directas, pero aún no se ha pronunciado. Las medidas podrían anunciarse durante el debate sobre el Estado de la Región que se celebrará el 4 y 5 de octubre.

ARAGÓN

En Aragón, el movimiento iniciado por la Comunitat Valenciana ha hecho reflexionar al Ejecutivo presidido por Javier Lambán. "La política fiscal no es un fin en si mismo, sino un medio al servicio de un modelo de país", defendió y advirtió que la prestación de los servicios públicos va a ser "inabordable" con el actual sistema de financiación autonómica ante el incremento de los costes.

LA RIOJA

En La Rioja, gobernada por la socialista Concha Andreu, descarta cualquier modificación en el IRPF. "No vamos a deflactar porque eso sería favorecer a las rentas más altas, ni vamos a tocar el impuesto del Patrimonio", dijo el consejero de Hacienda, Celso González. Además destacan que es la comunidad con la menor presión fiscal.

BALEARES

Tampoco en Baleares apuestan por ahora por las bajadas generalizadas de impuestos. Su 'consellera' de Hacienda, Rosario Sánchez, descartó esa posibilidad: "¿Quieren una deflactación del IRPF como en Andalucía que al contribuyente mediano le afecta en 36 euros anuales y perdona al 0,02% de los ciudadanos? ¿O el impuesto al patrimonio con una media de 5.500 euros anuales? ¿O la propuesta de Isabel Díaz Ayuso que perdona 1.000 millones de euros al 0,03% de la población?", dijo.

EXTREMADURA

El presidente socialista extremeño, Guillermo Fernández Vara, augura un futuro complicado para las comunidades que optan por bajar impuestos. "Veo con una sonrisa cómo serán las reuniones en el futuro para negociar el modelo de financiación con comunidades autónomas que quieran solicitar más recursos y previamente han reducido sus ingresos a través de según qué medidas. Será algo interesante de ver en el futuro", ironizó. De todas formas ha anunciado la mayor bajada de tasas y precios púbicos en la comunidad. Se reduce un 25% la ITV, un 50% las tasas de comedores escolares o aulas matinales y de licencias de caza y pesca o la tarjeta de transportes y suprimirá el canon de saneamiento.

CANARIAS

El Gobierno canario ha manifestado su oposición a una "bajada generalizada" de impuestos y defiende, en su lugar, ayudas sectoriales. "No se tocan los impuestos", destacan desde el Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres.

CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León, presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco, solo ha planteado una rebaja del tipo mínimo del IRPF del 9,5 al 9% a todos los contribuyentes. El Ejecutivo autonómico estima que se trata de una medida con un impacto de 80 unos millones.

CANTABRIA

Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, no ha concretado ninguna medida, pero esta semana ha adelantado que estudiará alguna rebaja fiscal "paliativa" a las rentas medias y bajas para no quedar a la zaga. "No nos podemos quedar descolgados de la especie de marea lamentable de a ver quién baja más", afirmó el máximo representante del Partido Regionalista de Cantabria.

PAÍS VASCO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció la semana pasada que llevará a cabo la deflactación de la tarifa del IRPF -la tercera en lo que va de año.

CATALUÑA

Antes de entrar en su enésima y profunda crisis, el Govern de la Generalitat, por boca de su 'president', aseguró que no se iban a tocar los impuestos de cara los Presupuestos de 2023. El 'conseller' de Economia, Jaume Giró, afirmó que Catalunya "no puede hacer lo que hace Andalucía". La formación por la que tiene la cartera el gestor de las finanzas catalanas, JxC, aprobó en su último congreso la supresión del impuesto de patrimonio.