La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha intentado rebajar el tono con la CEOE tras días de reproches por haber abandonado la negociación con los sindicatos para subir los salarios. Tras la falta de respaldo por parte del ala socialista del Ejecutivo, la también ministra de Trabajo ha disminuido sus críticas a la patronal y, entre algún que otro halago, le ha pedido que vuelva a sentarse a la mesa "por el bien de nuestro país". Aún así, ha reivindicado, una vez más, que los sindicatos tienen razón en sus exigencias.

"Hago un emplazamiento con todo el cariño a la patronal para que vuelva a la mesa", ha solicitado Díaz con una actitud mucho más conciliadora que la de los últimos días en los que llegó a mostrar su "apoyo explícito" a las movilizaciones sindicales contra la patronal. En este sentido, la vicepresidenta ha reivindicado que la patronal "ha estado siempre a la altura" y les ha pedido que sigan esa misma senda. "Queremos reencontrarnos con una patronal no de parte, que fue capaz de actuar por el bien del país", ha insistido. En otro gesto de acercamiento, ha evitado criticar directamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al que ni siquiera ha mencionado.

No obstante, Díaz no ha dejado de recordar que los empresarios se levantaron de la mesa de negociación el pasado 5 de mayo y que, desde entonces, mantiene bloqueadas las conversaciones. Además, ha vuelto a dar la razón a los sindicatos en su exigencia de elevar los salarios "porque las familias españolas viven una tensión que es auténticamente real". "Hoy los sindicatos no están defendiendo sus intereses, están defendiendo el interés general", ha aplaudido.

La vicepresidenta ha explicado que resulta necesario subir los salarios para evitar una situación similar a la que se vivió en la crisis de 2008. A este respecto, ha apuntado que los sueldos han crecido en España un 2,5% este año, mientras que la inflación está actualmente en un 10,4%. "Los salarios no son los causantes de la inflación, sino que son las víctimas de la inflación", ha denunciado.

Relaciones internas

Sobre la soledad que ha encontrado dentro del Gobierno de coalición a la hora de presionar a la patronal con los ministros socialistas mostrándose mucho más cautos, Díaz ha sostenido que "el Gobierno de España tiene una posición única y convencida" que pasa por "defender el diálogo social". "El Gobierno está trabajando de manera totalmente unitaria", ha sentenciado.