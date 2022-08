"Si hay voluntad política y empresarial, se acelerará la llegada del Hyperloop"

Es uno de los empresarios más avanzados en la pelea por convertir en realidad el Hyperloop, el medio de transporte supersónico que puso en la palestra Elon Musk. El empresario de origen madrileño Andrés de León, consejero delegado de la empresa estadounidense HyperloopTT, ha visitado Barcelona este verano para que los alumnos de Elisava le hagan propuestas de diseño de unas cápsulas que trasladarán pasajeros a 1.200 kilómetros por hora.

¿Cómo definiría a HyperloopTT para quien no la conozca?

Es la primera empresa que se montó para desarrollar el Hyperloop. Cuando Elon Musk explicó el concepto y dijo que no tenía tiempo para desarrollarlo, nosotros teníamos una incubadora en EEUU fundada con la ayuda de la NASA y del Urban Institute para construir compañías en base al ‘crowdsourcing’ (trabajar a cambio de acciones). Pensamos que el proyecto era perfecto para eso, lo pusimos en la plataforma e inmediatamente tuvimos 200 solicitudes. Hoy somos mas de 800 personas.

¿Cómo se sostiene la compañía?

Sobre la base de inversores. Hemos levantado unos 50 millones en dinero, pero también el equivalente a 100 millones de dólares en servicios y horas de trabajo.

¿En qué punto están ahora?

En uno muy interesante. Tenemos un proyecto en Italia para hacer los primeros 10 km de Hyperloop. Es una competición que ha sacado un consorcio de autovías en la región de Véneto (que tiene asignados 800 millones de los fondos Next Generation) y a la que nos hemos presentado junto a socios italianos muy importantes. Tenemos el proyecto de Great Lakes, para conectar Cleveland con Chicago, en Estados Unidos, y estamos analizando otros proyectos en diferentes países del mundo. La tecnología está preparada para construir una primera versión del Hyperloop, y ahora estamos intentando cerrar el primer proyecto comercial.

¿Cómo será este primer Hyperloop?

Llegará a los 700 kilómetros por hora con pasajeros (a algo más sin pasajeros), pero no hay grandes retos que nos dificulten pasar de esas velocidades a las velocidades de 1.200km/h. Lo que habrá es un proceso de industrialización, una mejora en los costes...

Ya es un salto importante, respecto a la velocidad del AVE...

Lo es, porque esas velocidades rompen con la barrera psicológica que tiene el AVE: más allá de 600km de distancia la gente suele coger el avión.

Pero hay que construir la infraestructura, o sea que va para largo…

Bueno, España ha conseguido ser el segundo país del mundo con más kilómetros de tren de alta velocidad en un periodo bastante corto. O sea que si hay voluntad política o, más bien, voluntad empresarial de ir hacia un método de transporte plenamente sostenible, que genera más energía que la que consume y, encima, energía verde, se acelerará su llegada. Además, nuestro modelo de negocio permite esa aceleración: no queremos ser quienes construyamos y operemos el Hyperloop, nosotros hemos desarrollado la tecnología y la licenciaremos a las grandes compañías.

¿Y la cobertura legal?

Tanto los Gobiernos como el sector del transporte han entendido que esto es real y que hay que apostar por ello. La Comunidad Económica Europea tiene un grupo desarrollando las normativas y el departamento de transportes de Estados Unidos también.

¿Cuál es el papel de los Gobiernos?

El paso de la infraestructura va a ser en una zona pública, pero nuestra aspiración y en lo que hemos trabajado desde siempre es que Hyperloop sea un sistema que sea económicamente viable por si mismo, que no dependa de subsidios públicos. Nuestros estudios demuestran que se puede llegar a retornos de la inversión de entre 20 y 30 años, que permiten que se financie privadamente. Para que te hagas una idea, los retornos del AVE están en torno de los 100 años.

Sé que es complicado, pero si tuviera que apostar, ¿Cuándo cree que esto podría ser una realidad?

Intentamos ser prudentes, porque hay momentos en que pensábamos que iba a ocurrir antes, y luego los Gobiernos se echan para atrás, pero definitivamente Hyperloop va a ocurrir en los próximos años, no décadas. En esta década deberíamos ver proyectos Hyperloop sin ninguna duda.

¿Para todos o al principio será un medio de transporte solo para unos pocos?

No. La democratización del transporte no es negociable para nosotros. No hemos creado Hyperloop para que sea un transporte exclusivo. El estudio para el proyecto de Great Lakes nos da que el coste del ticket es un 25% más barato que cualquiera de los medios de transporte con los que compite.

De todos modos, me cuesta creer que en menos de una década España estará construyendo un cauce para que circule un transporte distinto, cuando ni siquiera funciona bien el tren más básico.

Hyperloop empezará más fuerte en los países donde no hay tren de alta velocidad: América, Canadá, Australia... Esta es mi visión, que contrasta con la de un colega del Deutsche Bank que tiene claro que hay que generar una red Hyperloop para pasajeros y utilizar la alta velocidad para mercancías. Va a depender mucho de la voluntad de descarbonización de la sociedad, y en esto soy un poco crítico, sobre todo con el mundo financiero: a todo el mundo se le llena la boca con la descarbonización, pero a la hora de la verdad vamos a ver hasta qué punto están dispuestos a apoyar iniciativas como el Hyperloop.

¿Ha hablado del Hyperloop con representantes políticos en España?

Pues no hemos tenido muchas interacciones en España, y es curioso siendo yo español. Hemos tenido mucha relación en Francia, por el proyecto de Toulouse, y ahora en Italia, y también en Estados Unidos porque la compañía es americana.

¿Cómo influye que todo venga de Elon Musk? ¿No juega en contra su fama de magnate algo loco?

Elon tuvo la idea, pero en realidad no es nueva. La primera patente de un sistema muy parecido a Hyperloop es de Robert Goddard, de 1918. La humanidad ha soñado con viajar en un tubo toda la vida. Lo que nosotros hemos estudiado mucho son la sensaciones que tenemos que dar en la cápsula. Es lo fundamental, que la gente entre en Hyperloop como entra en un avión. Y que sepa que objetivamente es el método de transporte más seguro que hay.