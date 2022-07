La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este martes a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de estar "practicando un bloqueo" en las subidas salariales de los trabajadores cuando la inflación se sitúa en el 10,2%, según el dato adelantado de mayo.

Díaz ha participado este martes en el primer encuentro estatal LGTBI organizado por UGT, bajo el lema 'Las personas LGTBI en la negociación colectiva y el diálogo social en España', donde ha respaldado al secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, que este martes ha vuelto a defender una subida de los sueldos.

Para la ministra de Trabajo, Álvarez ha expuesto "una idea sensata" que tiene "un enorme sentido común". "Lejos de los debates acerca de moderar o no moderar (los salarios), soy clarísima y me sumo a lo que ha dicho Pepe: no es momento de moderar los salarios, muy al contrario. Recuerden lo que ha dicho (Luis) De Guindos (vicepresidente del Banco Central Europeo), que no bajemos los salarios por cuanto que entraríamos en un riesgo claro de morosidad en el conjunto de la Unión Europea", ha defendido.

La subida salarial por la que aboga Díaz también incluye una revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como ha apuntado la ministra durante el acto. El Gobierno aprobó en febrero una subida del SMI hasta 1.000 euros mensuales en 14 pagas y su objetivo es igualarlo al 60% del salario medio español al final de la legislatura.

Díaz ha señalado que la inflación está impactando en todos los salarios, pero sobre todo en los de las personas "acogidas a una renta en torno al SMI".

"Lo he dicho con carácter anticipado, hay que seguir subiendo el SMI y paliar el impacto que está teniendo en las gentes trabajadoras de nuestro país (...). Antes de irnos de vacaciones, queríamos volver a convocar la Comisión de Expertos del SMI, creo que lo habíamos dicho, y tengo una conversación pendiente con los agentes sociales", ha avanzado la ministra de Trabajo.

Los sindicatos seguirán movilizándose para exigir a la patronal una subida salarial, con concentraciones ante las sedes patronales de las principales ciudades españoles este miércoles.