Vuelve el miedo a la prima de riesgo y el BCE sale al rescate de España, Italia, Grecia y Portugal

Tras una reunión de urgencia, el Banco Central Europeo (BCE) decidido ayer salir en auxilio de la deuda pública de Grecia, Italia, España y Portugal, cuyas primas de riesgo respecto a Alemania se han disparado en las últimos semanas.

Después de una reunión de unas tres horas, el BCE ha emitido un comunicado de apenas dos párrafos en el que ha anunciado dos decisiones. De una parte, el BCE comenzará a aplicar “flexibilidad en la reinversión de los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP” (el programa pandémico de compra de deuda pública cuyas adquisiciones netas finalizaron en marzo y que acumula 1,85 billones de euros). De otra parte, se anuncia que el organismo acelerará el diseño de “un nuevo instrumento antifragmentación para su examen por el Consejo de Gobierno” del BCE, del que, sin embargo, no se ha ofrecido ningún detalle.

Las decisiones de los bancos centrales de ambos lados del Atlántico sobre subidas de tipos de interés y una retirada progresiva de la compra de deuda pública se han traducido en turbulencias en los mercados financieros que, en un contexto de elevada inflación y de crisis económica agravada por la guerra en Ucrania, está castigando especialmente a la deuda pública de los países del sur de Europa. El martes, la diferencia entre el tipo de interés del bono alemán a diez años (1,76%) y el bono español (3,14%) situó la prima de riego española en 137,7 puntos básicos (cinco veces más que la que existía a principios de año). La prima de riesgo llegó a 294 en Grecia; a 250 puntos en Italia y a 137,3 puntos en Portugal. En el polo opuesto, este diferencial llegó a 37,2 puntos en Holanda; 63,1 puntos en Francia o 73,7 puntos en Irlanda). En este contexto de agravamiento de la brecha entre las economías del norte y las del sur, el BCE decidió reunirse de urgencia ayer para evitar una fragmentación mayor de los mercados financieros.

Aunque las dos decisiones adoptadas por el BCE no cumplan las expectativas de quienes esperaban ya un diseño completo del que podría ser un nuevo programa de compra de deuda, el comunicado fue bien recibido por los mercados. Tras la emisión del comunicado, poco después de las 14.00 horas, la bolsa española, que llevaba toda la mañana con ganancias, consolidó su repunte y la prima de riesgo española, que por la mañana había bajado desde los 137 puntos del día anterior al entorno de los 127 puntos, prosiguió su descenso.

Reinversión flexible. Aunque el comunicado no lo explica, en la práctica, la primera de las medidas puede suponer que el BCE primará a los países del sur de la zona euro, más castigados por el encarecimiento de la prima de riesgo, en la reinversión de las títulos de deuda pública del programa pandémico, a medida que estos vayan venciendo. Podría significar, por ejemplo, que en estos países se puedan llegar a superar temporalmente los topes de deuda por país que el BCE admite tener en su balance. Con carácter general, el BCE no puede tener en su balance un porcentaje de deuda de un país superior a su peso en la economía del euro (la llamada ‘clave de capital’ de España es el 9,7%). Además, sin contar el programa pandémico de deuda, el BCE no puede tener más del 33% de la deuda en circulación de un país. Este es otro tope que, según algunos analistas, podría ser objeto de revisión dentro de la anunciada “flexibilidad”.

Nueva herramienta. Respecto al nuevo “instrumento antifragmentación”, el comunicado no ofrece ningún detalle. Tan solo existe la referencia del día anterior de la integrante del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel en una intervención pública: “Reaccionaremos ante nuevas emergencias con herramientas existentes y potencialmente nuevas. Estas herramientas podrían ser nuevamente diferentes, con diferentes condiciones, duración y garantías para mantenerse firmemente dentro de nuestro mandato. Pero no puede haber ninguna duda de que, si es necesario y cuando sea necesario, podemos diseñar y desplegar nuevos instrumentos para asegurar la transmisión de la política monetaria y, por lo tanto, nuestro mandato principal de estabilidad de precios”.