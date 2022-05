La Inspección de Trabajo ha enviado 83.600 cartas a empresas donde tiene sospechas que puede haber contratos temporales o fijos discontinuos en fraude. La 'policía laboral' ha iniciado así una campaña específica para velar por el correcto cumplimiento de las nuevas normas de contratación derivadas de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos. Una de las figuras estrella de la misma, el contrato fijo discontinuo, ha experimentado en los dos últimos meses un especial incremento, fruto de la desaparición de otros, como el de obra y servicio. Y desde el departamento liderado por Yolanda Díaz tienen indicios de que no todas las compañías que han firmado uno lo están implementando de manera correcta.

El envío masivo de cartas desde la Inspección de Trabajo a empresas para alertarlas de una potencial actuación es una práctica habitual en los últimos años de la 'policía laboral'. Ya lo fue en tiempos de la anterior ministra, la socialista Magdalena Valerio, y lo está siendo bajo la batuta de su sucesora, Yolanda Díaz. Así, con el mero aviso preventivo de indicios de fraude, muchas de las compañías que reciben la misiva regularizan situaciones que podrían estar en fraude y se evitan posibles contratiempos y sanciones.

Una alerta que en las actuales circunstancias cobra especial sentido, ya que uno de los cambios introducidos por la reforma laboral es que ahora las sanciones por abuso de la temporalidad no computa una sanción por centro de trabajo, sino una sanción por trabajador. Lo que puede multiplicar el importe de la multa. Las 83.600 empresas alertadas desde Trabajo emplean a un total de 199.980 trabajadores, según explican desde el departamento de Díaz.

El empleo de los contratos de fijo discontinuo se ha disparado en los dos últimos meses, desde la plena entrada en vigor de la reforma laboral en abril. Desde los sindicatos llevan desde antes haciendo pedagogía entre sus delegados sobre los pormenores de este tipo de contrato para garantizar su correcto uso en los centros de trabajo. Y ahora desde Trabajo activan la maquinaria para velar por su real cumplimiento.

La nueva reforma laboral ha traído en dos meses un aumento sin precedentes de la contratación indefinida. Según los últimos datos de la Seguridad Social, uno de cada dos nuevos contratos son indefinidos, cuando hasta ahora dicha ratio no superaba el dos de cada 10. No obstante, no todos los indefinidos son a jornada completa y una parte importante son fijos discontinuos, que tienen la consideración de fijo pero sus empleados únicamente trabajan unas semanas o meses al año. Este mismo miércoles la consultora de recursos humanos y ETT Adecco ha presentado un informe sobre los usos de estos nuevos contratos. Según el mismo, la ratio de rotación de contratos en los fijos discontinuos ya es mayor que la correspondiente a los contratos temporales.