¿Cómo afectará el límite al precio del gas a los consumidores?

El Gobierno ha aprobado este viernes la intervención del mercado eléctrico para poner un límite al precio del gas que se usa para producir electricidad de 40 euros por megavatio-hora durante seis meses, que irá creciendo "mes a mes" en 5 euros por megavatio-hora a partir de entonces hasta alcanzar los 70 euros por megavatio-hora. De esta forma, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situará en los 130 euros por megavatio-hora, muy por debajo de los 200 euros por megavatio-hora en los que se ha instalado en los últimos meses, según ha informado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Quién se beneficia: Los consumidores regulados

Los principales beneficiarios de este mecanismo serán los alrededor de 10 millones de usuarios del mercado regulado (37% de consumidores de luz) y el 70% de consumidores industriales que van directamente a comprar la electricidad al 'pool'.

Si bien la vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que también notarán una rebaja los usuarios del mercado libre, según vayan renovando sus contratos porque las comercializadoras tendrán unos precios de referencia más baratos (de los 210 euros en los que ha estado instalado el mercado mayorista en el primer trimestre de 2022, se pasa a esos 130 euros por megavatio-hora de media).

Cuánto: Rebaja del 30%

Esto provocará una rebaja en el precio de la factura de alrededor del 30% de media durante todo el periodo para el 37% de los consumidores domésticos con tarifa PVPC (10 millones de consumidores) y para el 70% de los consumidores industriales que van directamente a comprar su electricidad al denominado 'pool'.

Según estimaciones realizadas a partir de los datos del OMIE y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el primer mes con el límite en vigor en 40 euros un usuario doméstico medio con tarifa PVPC podría pagar la mitad que en el recibo de marzo, el mes con el precio más caro de la historia.

Cuándo: A partir de junio

Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de la publicación en el BOE que "en principio se producirá este sábado", según ha informado Ribera. Pero esto no supone la aplicación inmediata de la medida, para lo que habrá que esperar a que la Comisión Europea adopte formalmente el respaldo a la norma a través del acuerdo del colegio de comisarios. "Es posible que la aprobación formal de la Comisión Europea lleva una semana, diez días o dos semanas", ha puntualizado Ribera.

Además, las compañías eléctricas disponen de 5 días hábiles para presentar el detalle de los contratos con los clientes y otros 7 días más de adaptación de los sistemas. "El plazo efectivo y último será el más tardío de los dos, esos 12 días o la autorización formal de la Comisión Europea", explican fuentes ministeriales. Es decir, como pronto hasta primeros de junio esta medida no podrá empezar a aplicarse.

Quién asume la compensación: Los consumidores

La diferencia entre el precio del límite (esos 40 euros por megavatio-hora) y el precio real del gas (en estos momentos casi 80 euros) será asumida a través de las comercializadoras por los consumidores de electricidad, principalmente los consumidores del mercado regulado (unos 10 millones) que serán los que se beneficien de la rebaja de precios en primera instancia, así como aquellos usuarios que van directamente al mercado a comprar su suministro o que tienen contratos indexados al 'pool'. Los usuarios del mercado libre con contratos a precio fijo inferiores a un año irán incorporándose al mecanismo conforme tengan que renovar sus tarifas.

"Por primera vez no pagan los mismos. Una situación como esta habitualmente se ha saldado por la aportación de los Presupuestos Generales del Estado. Pensemos en la crisis financiera, en la crisis inmobiliaria.... Esta vez no es así", ha defendido Ribera. Los usuarios serán los que paguen esa compensación, pero esa cantidad será inferior a lo que pagarían sin el límite porque solo tienen que pagar por el gas que utilizan las centrales que queman gas natural, mientras ahora el resto de centrales (nucleares, hidráulicas y renovables) son también retribuidas a ese precio cuando los ciclos combinados marcan precio. Es por eso que desde el Gobierno defienden que los verdaderos pagadores e esta medida son las eléctricas que tendrán unos beneficios inferiores a lo esperado, "lo que no significa que entren en pérdidas". "El beneficio neto para los consumidores será positivo, si no lo fuera hay una cláusula que permite a los gobiernos actuar", aclaran fuentes ministeriales.