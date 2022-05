Raro sería, a estas alturas, que en un congreso dedicado al sector audiovisual no se hablara de metaverso. Raro es, sin embargo, que se hable de él en términos tan pragmáticos. “Estamos en un ‘hype’ [una motivación algo exagerada], pero no pasa nada, porque ha ocurrido con todas las tecnologías”, afirma el experto en tecnología de Acció, Carles Gómara, en uno de los escenarios del Integrated Systems Europe (ISE). “Muchas empresas tienen mucha prisa, pero hay que concienciar que esto es un camino largo, de 5 o 6 años”, coincide a su lado el cofundador de la empresa Ready Venture One, Xavi Conesa. “Hoy por hoy hay que asumir el prueba y error y que no tenemos muy claro nadie lo que va a funcionar”, reconoce también el consejero delegado de DeAPlaneta Entertainment, Ignacio Segura.

Pese a todo, la agencia Wunderman Thompson tiene identificadas ya unas quince formas de ganar dinero con este invento, e incluso varias compañías que ya han empezado a ponerlas en práctica. Justo antes de que estos tres expertos compartieran su visión junto al responsable de operaciones de Vysion Mediapro, Raul Cruz, y la cofundadora de Futura Spaces, Patricia M. Val, en una mesa redonda organizada por el Clúster Audiovisual de Catalunya, el máximo responsable de innovación y tecnología de la consultora en España, Oscar Peña, las ha enumerado todas. El directivo ha hablado de venta de tierras virtuales, de alquiler de espacios también digitales, de servicios de suscripción, de ingresos por publicidad, de retransmisiones en directo, de videos musicales basados en avatares, de ‘merchandising’ de marcas, de recompensas o, incluso, de franquicias metaversianas. La cadena textil norteamericana Forever 21 ya lo ha hecho, cediendo el derecho a replicar su comercio online en el metaverso a quien quiera pagar por ello. Amazon anunció la semana pasada la segunda temporada de su serie 'Upload' con tres influencers virtuales. Mango comunicó el martes en plena quinta avenida neoyorkina su estrategia para el Metaverso. Lékué lanzará una experiencia virtual donde todos sus productos tendrán una réplica digital. Y Tesla se promociona ya en un videojuego de Tencent. El efecto Zuckerberg “Desde el anuncio de Zuckerberg ha habido un gran ‘boom’”, ha explicado Conesa, pese a destacar que muchas empresas todavía no saben bien para qué saltan al metaverso. “Ya ocurrió cuando Facebook compró Oculus con la Realidad Virtual: Zuckerberg es quien va marcando el paso”, ha reconocido también Val. “Todos hemos tenido este momento en pandemia de probar tecnologías que nos han ido llevando a este camino, pero ya empezamos a tangibilizarlas”, ha rematado Cruz. De hecho, pese a reconocer que todavía tiene debilidades, estos seis forofos del metaverso han apostado ciegamente por él como el internet del futuro. “El metaverso no es una tecnología, es un concepto: estamos juntando muchas tecnologías que vienen de hace mucho”, ha explicado Gomara. Computación, inteligencia artificial, realidad virtual o 5G, por ejemplo. De hecho, este experto tecnológico se ha mostrado convencido de que este mundo virtual puede ser el que catapulte al 5G como una red que el público general entienda como única, ya que ahora pocos fuera de la industria saben identificar en qué es mejor que el 4G. En este sentido, Peña ha hecho una segunda apuesta de futuro, que también sirve como pista para quien quiera dedicarse a este negocio: el 'metaverso-as-a-service', ha dicho, va a revolucionar la forma como las marcas se acercan a este entorno. Por lo menos las que todavía estén al margen.