"Si la Covid merma la capacidad, es clave una adaptación laboral”

El grupo que investiga la Covid persistente, en el que está la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), pacientes y sociedades científicas, esperan que la administración agilice los pasos para tener en cuenta los efectos en el ámbito laboral. Pilar Rodríguez lleva la parte clínica en este grupo. Ella es médica de familia, ejerció durante más de 30 años en centros de salud de Lugo y ahora se dedica a docencia, investigación, innovación, calidad y humanización en Medicina. Coordina, junto a otros compañeros, el grupo que investiga la Covid persistente, en el que está la SEMG, pacientes y sociedades científicas.

¿En estos momentos están claros los parámetros para saber si una persona tiene Covid persistente?

Hay enfermedades que tienen un diagnóstico determinado: un tromboembolismo, se ve el émbolo en prueba de imagen. Otras son por criterios clínicos, una artritis reumatoide, por ejemplo. En este caso sería de las segundas: una afectación que se produce vinculada con una infección Covid aguda, bien sea diagnosticada por PCR o por otros métodos analíticos o clínicos y que se mantiene en el tiempo, más allá de las 12 semanas, con una sintomatología múltiple en la que destaca la fatiga, la cefalea, el déficit de atención, la disnea, la taquicardia y muchos otros síntomas que no tienen una explicación alternativa y que están vinculados a un proceso previo de afectación aguda de la Covid. La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de octubre. Pero en mayo, anteriormente, 47 sociedades científicas, lideradas por la SEMG y el colectivo de pacientes, ya publicaron una guía en su primera versión que parte de una definición similar.

¿Confirmada la enfermedad?

Cualquier proceso patológico que se mantiene en el tiempo, de una forma sostenida, y causa un déficit de la salud con una entidad propia es una enfermedad.

¿Laboral?

Para algunas personas es laboral, cuando ha sido contraída en el ámbito laboral. Y no hablo solo de sanitarios, cualquier empleado, en un súper, por ejemplo, en hostelería.

¿Qué queda por definir entonces?

Independientemente de una cosa u otra hay que considerar que produce una incapacidad para el desempeño del trabajo. Como cualquier otra enfermedad tiene sus cauces administrativos para su reconsideración, que puede ser que lo que necesite la persona sea una adaptación del puesto de trabajo, claro, no estamos hablando siempre de incapacidad permanente. No, afortunadamente. Aunque hay muchos pacientes que se mantienen así en el tiempo y tienen su salud muy menoscabada. Pero muchos, a largo plazo pueden empezar a adaptarse de nuevo a la vida normal, incluida la laboral. Pero con adaptaciones. Necesitan más tiempo para hacer las tareas, por el déficit de atención que tienen, por la fatiga, por la astenia que tienen, eso requiere a veces medidas de adaptación del puesto de trabajo...

¿Cómo ve el proceso para llegar a eso?

Bueno. Es que lo que se requiere es el reconocimiento administrativo. Hay muchos pacientes que las resoluciones negativas de sus incapacidades y su reconocimiento lo han judicializado para reclamarlo. Se necesita, más allá de eso, que la administración reconozca la entidad a todos los efectos. Como cualquier trabajador necesita el reconocimiento de una afectación sobre su salud, vamos. Esto es algo nuevo, necesitamos tiempo para aprender, para adaptarnos. Pero tiene que ser considerada más allá que la suma de sus síntomas. No es que alguien esté de baja por astenia, está de baja por Covid persistente, porque ha tenido una Covid aguda que ha desarrollado una persistencia de sus síntomas con una Covid persistente y eso le produce una incapacidad funcional que le resta posibilidades en el desarrollo de su actividad laboral. Y eso tiene que ser reconocido así. Es un derecho laboral de un trabajador.

¿Tienen contacto sobre este tema con la administración y han obtenido respuesta?

Desde enero del año 2021 tenemos contactos periódicos con la Administración, reclamando esta situación, bien desde la sociedad y colectivo de afectados, bien también a través de algunas de las asociaciones con las que estamos. Pero, más allá de ese contacto y entendimiento, hace falta el paso necesario para que cambien las cosas.

¿Esperan un sí?

Paralelamente a que los pacientes reclamen sus derechos, los profesionales sanitarios debemos recomendar a nuestra administración que reconozca un problema de salud que vemos en las consultas todos los días. Son pacientes, están enfermos, no pueden hacer su trabajo. No pueden continuar con su vida como la tenían antes, tenemos que ayudarles a que se adapten a las nuevas circunstancias mientras no seamos capaces de darles una curación.

"Un mes es mucho tiempo para un afectado que se encuentra mal y ve interrumpida su vida"

¿Se están dando pasos en este sentido en otros países?

En todos se están dando pasos porque los afectados son muchos. Hay que tener en cuenta que un 10% aproximadamente de las personas que pasaron la Covid presentan Covid persistente. Son muchas personas que reclaman sus derechos y su reconocimiento. Y esto no está pasando solo aquí sino en todos los lugares con personas que han pasado la infección.

¿La tramitación de este tema es una cuestión de tiempo?

Ya, pero, ¿sabes lo que pasa? Que a veces no somos conscientes de que una semana no es lo mismo para el profesional que para el paciente… Un mes de espera no es lo mismo para la Administración que para el afectado que ve interrumpida su vida. Y ya estamos en los dos años de evolución en muchos casos. Entiendo que la Administración tiene sus pasos y sus cauces pero nosotros tenemos que recomendar a la administración para la que trabajamos que se produzca una agilización del proceso de reconocimiento. De no ser así les estamos dando más carga de enfermedad a los pacientes, de algún modo negándoles la existencia. Y eso es muy frustrante para el que se encuentra mal.