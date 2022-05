La tecnológica Choco se estructura en España, donde prevé duplicar clientes y plantilla este año

Choco ha culminado su aterrizaje en España. Esta plataforma alemana para gestionar la relación entre proveedores y restaurantes acaba de cerrar una ronda de financiación de 102 millones de euros que sitúa el valor de la empresa en los 1.120 millones de euros. Por encima, en definitiva, de los 1.000 millones de dólares que convierten a una tecnológica en ‘unicornio’. Buena parte del dinero se destinará a consolidar la actividad en el Estado, un mercado para el cual, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ya tienen máximo responsable.

La empresa ha colocado al frente del negocio en España a Oriol Reull, ex director general para el sud de Europa de la start-up contra el desperdicio alimentario Too Good To Go. Este directivo, que ha trabajado también con Nestlé desde su puesto de consultor en KPMG, tiene sobre todo el encargo de expandir la compañía por el territorio.

“En España un restaurante puede tener hasta 40 proveedores”, introduce Reull. “Esto complica mucho que el negocio pueda gestionar todos los pedidos, no solo desde el punto de vista de los datos, sino porque cada proveedor tiene sus dinámicas: hay quien solo acepta pedidos hasta cierto día de la semana, hay quien solo los admite por Whatsapp…”, explica.

Choco es una plataforma que permite al establecimiento concentrar todos los pedidos y que lleguen al destinatario a través del método que utilice habitualmente: si es por mensaje de texto, por mensaje de texto, si es por correo electrónico, por correo electrónico. Y España, un país con mucha más tasa de proveedores de lo que es habitual en Europa o en los Estados Unidos, se les antoja como un mercado clave.

Planes de crecimiento

La compañía, que tiene varias sedes repartidas ya en mercados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria o Bélgica, llegó a España hace algo más de un año, pero considera que 2022 es su año de consolidación. El objetivo es duplicar el número de restaurantes que trabajan con ellos (en torno a 2.000, entre los cuales figuran Vicio, Fissmuler o Kibuka) de cara a diciembre, multiplicar por cuatro su facturación (una cifra que no desvelan) y contratar a unas 40 personas para alcanzar una plantilla de unos 80 trabajadores.

“Es cierto que ya tenemos algo de volumen, no empezamos de cero, pero hay mucho por hacer”, afirma Reull. “Solo estamos en Madrid y Barcelona, y la idea es abrir muchas más ciudades este año”, agrega el directivo, que confiesa que la primera ciudad que tiene en mente es Valencia.

En cuanto a la tecnología, la idea es trabajar en un área de negocio complementaria que también tienen ya en marcha: ofrecer la misma plataforma a proveedores, que ganan así una herramienta para centralizar clientes, optimizar el reparto y, sobre todo, detectar posibles fugas de clientes que de otro modo pasarían desapercibidas.