Los carburantes suben 24 horas después del anuncio del bono descuento y con el petróleo a la baja

Lunes, 28 de marzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un bono de 20 céntimos por litro para todos los conductores: 15 saldrán de las arcas públicas, y al menos 5 deberán abonarlas las petroleras. El Brent cierra la sesión con caídas, y cotiza a 109,54 dólares. Desde el jueves anterior, por tanto, el crudo se ha abaratado algo más de un 7%. ¿Y los carburantes? Estos no. Bien al contrario: la gasolina cuesta casi dos puntos más en Galicia de media (hasta los 1,854 euros), y el diésel se ha encarecido más de un 2% (1,8905 euros).

Martes, 29 de marzo. Faltan cuatro días para que entre en vigor la medida estrella del Gobierno para contener los precios del transporte, y para que las petroleras tengan que contribuir a esta rebaja. El Brent vuelve a bajar (109,14 dólares), pero las gasolinas en Galicia –a excepción de la provincia de Ourense– siguen subiendo. De nuevo, con información del ministerio que dirige Teresa Ribera, el litro de gasolina 95 se pagaba el martes de promedio a 1,856 euros, por los 1,8955 del gasóleo.

Entre tanto, y a un día de su próxima reunión con Rusia, la OPEP parece decidida a reafirmar su alianza con Moscú sin señales de ceder a las presiones para abrir los grifos con el fin de aliviar las tensiones en el mercado energético por la guerra en Ucrania. La teleconferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 10 naciones independientes, entre ellas Rusia, deberá fijar cuál será el bombeo del grupo en mayo. Ya en su último encuentro, el 2 de marzo, la llamada alianza OPEP+ desoyó las voces que le pedían un aumento sustancial de suministros y se limitó a confirmar el modesto incremento que ya estaba previsto para abril, de 400.000 barriles diarios (bd).

Eso es insuficiente, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que alerta del riesgo de “la mayor crisis de oferta (petrolera) en décadas” a partir de abril. La AIE estima que habrán desaparecido entonces 3 de los 8 millones de barriles diarios de crudo que venía exportando Rusia, por el impacto que las sanciones financieras tienen sobre su industria petrolífera.

Las gasolineras advierten que no podrán adelantar las rebajas

La patronal gallega de estaciones de servicio Fegaes (Federación Gallega de Estaciones de Servicio) advirtió el martes de “un agravamiento de la crisis de los carburantes” si, como temen, el Gobierno “les hace adelantar los 20 céntimos al usuario que vaya a repostar a partir del próximo viernes”. Según indicó su presidente, Julio López, en un comunicado, se trata de “pequeñas empresas que pasan por una situación dramática después de dos años de pérdidas y estas últimas semanas sin ventas ni márgenes comerciales”.

Para Fegaes es indispensable que el Ejecutivo adopte medidas en favor del sector, como la rebaja del IVA del 21 al 10%. También reivindican la puesta en marcha de una línea ICO de liquidez. “El 70% de las estaciones de servicio están en manos de pymes y micropymes, mayoritariamente de carácter familiar, que lo vienen pasando muy mal desde hace años”, abunda la misma nota. “Si lo que pretende el Gobierno es que sean las pymes y micropymes del sector quienes financien la iniciativa, la realidad es que ésta quedará sin efecto. No porque las estaciones no deseen contribuir, sino porque directamente no pueden hacerlo”, zanja.