La plataforma convocante de los paros en el transporte ha pedido a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a trabajar, y aunque reconoce que una "pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad, asegura que mantienen el 80% de los apoyos que tenía.

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

El portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha criticado que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y ha recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta, que cumple hoy su décimo sexto día. "Se nos tiene que ver, porque nos quieren hacer invisibles. Se pretende hacer ver que esto ha perdido fuelle y que todo el mundo está trabajando y es mentira", ha subrayado.

Hernández ha asegurado que se encuentra "en perfectas condiciones" para continuar al frente de esta lucha, y ha exhortado a los transportistas a "no ceder a las presiones y coacciones" de quienes están "intentando desarticular y romper este movimiento".

El lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en apuntar que la situación en las carreteras es ya de "práctica normalidad", con problemas "marginales" localizados sobre todo en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y País Vasco, así como en el entorno de la ciudad de Puertollano (Ciudad Real).

La Plataforma convocante mantiene el paro pese al acuerdo suscrito por el resto de asociaciones y el Ejecutivo en la madrugada del viernes, que recoge un descuento de por lo menos 20 céntimos por litro de combustible y 450 millones en ayudas directas al sector, medidas que previsiblemente serán aprobadas este martes en Consejo de Ministros.