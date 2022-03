El anuncio de este lunes por parte del Gobierno de un paquete de ayudas al sector del transporte de mercancías por carretera para paliar el encarecimiento de los carburantes no ha puesto fin al paro indefinido de transportistas autónomos y pymes que cumple este martes su novena jornada.

Incluso éste ha ganado más adeptos después de que las federaciones nacionales Fenadismer, Fetransa y Feintra -que son miembro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que el Gobierno considera su único interlocutor válido, a diferencia de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, convocante del paro, que no forma parte de él- tacharan de "insuficientes" las medidas propuestas.

(Cetm), la patronal con mayor peso en el CNTC y que aboga por el diálogo con el Gobierno y valora las medidas propuestas, ha admitido, en declaraciones a Efe, que el paro "está creciendo" en parte porque "impera el miedo, primero a los piquetes y, ahora, a las represalias".

La confederación habla de la existencia de una "amenaza mafiosa" que hace que muchos transportistas teman "que te rajen las ruedas o te rompan alguna luna" si salen a trabajar escoltados por la Policía.

En los incidentes registrados desde el inicio del paro el pasado día 14 hasta la mañana de este martes, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 54 personas, investigado a otras 399 y han escoltado a 4.519 convoyes de camiones.

Sin embargo, según los datos que maneja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta semana están circulando más camiones que durante la semana pasada.

El Gobierno espera normalización para el fin de semana

El Gobierno confía en que la distribución en España se haya normalizado para el fin de semana, una vez que el sector del transporte de mercancías por carretera conozca el próximo viernes con más detalle las medidas que se van a impulsar para mejorar sus condiciones laborales, según fuentes de Transportes.

No obstante, el portavoz de la Plataforma convocante de las movilizaciones, Manuel Hernández, ha vuelto a insistir en que no levantará el paro hasta que el ministerio los reciba, algo que el Gobierno sigue rechazando, y lleguen a un acuerdo y ha llamado a los suyos a "no rendirse".

El Gobierno se comprometió este lunes a compensar el incremento del precio de los combustibles con una partida de 500 millones de euros, pero sin concretar ni cómo se articulará ni qué cuantía de la posible ayuda le corresponderá a cada transportista, y si ésta llegará tanto a los transportistas pesados como los ligeros.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido este martes un voto de confianza a los transportistas, a los que ha instado a retomar su actividad tras las ayudas anunciadas y ha abierto la puerta a la posibilidad de limitar las subidas de los carburantes.

La ministra ha explicado que aún tiene que estudiar con Bruselas si se podrían impulsar otras medidas, entre las que ha citado como ejemplo ese límite de las subidas de los precios de los carburantes.

"Vamos a concretar lo antes posible esas medidas", ha señalado la ministra que ya tiene prevista una nueva reunión con el CNTC al respecto el 25 de marzo, "pero les pido a los autónomos y a esos transportistas que han decidido no retomar su actividad que lo hagan".

Corredores seguros para alimentos perecederos

Mientras tanto, el paro continúa, lo que "sobre el terreno" se traduce en una paralización del tránsito de camiones que está afectando a todos los sectores productivos, pero donde más preocupa es en bienes esenciales, como los alimentos.

Las principales organizaciones de la cadena de valor alimentaria han instado al Gobierno a "no perder ni un minuto" en la aplicación de ayudas al transporte y a los convocantes de los paros a que "dejen de coaccionar" al resto de sectores, a los que impiden desarrollar su actividad.

Los productores y exportadores de frutas y hortalizas temen que el paro de transportistas pueda tener un "impacto muy grave" en su actividad si no hay corredores seguros para el tránsito por carretera, algo que también ha pedido el candidato a la Presidencia del PP y jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo.

El político ha exigido un plan de contingencia que incluya la intervención del ejército, si es necesario, para establecer corredores seguros para alimentos perecederos.