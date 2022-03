El gasoducto del Midcat entre España y Francia, paralizado desde hace cuatro años, es, según el presidente de la Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, un proyecto de interés “estratégico” y “geopolítico” para la Unión Europea y de “necesidad imperiosa” para garantizar la seguridad de suministro e impulsar la independencia energética de Rusia y así se lo ha trasladado este martes a responsables del gabinete de la comisaria de energía, Kadri Simson en Bruselas en un intento por “aportar nuestro granito de arena” para lograr la reactivación de esta interconexión y la financiación europea. "Ha sido receptiva, lo van a analizar y el Gobierno español está en la línea de forzar a la Comisión Europea para que esta interconexión sea una realidad”, ha explicado tras el encuentro

Según el presidente de la patronal catalana, el proyecto del Midcat, al que se opone Francia, no solo ayudará a aumentar la independencia energética del gas ruso y garantizará otras fuentes de suministro al gas natural, sino que cumple con el pacto verde europeo ya que la infraestructura también puede servir para el transporte de hidrógeno mezclado con gas natural en la actualidad mientras que, en un futuro, podría ser utilizado solo para el transporte de hidrógeno. Ahora esperan que Bruselas lo tenga en cuenta entre las opciones para impulsar el desarrollo de nuevas alternativas al gas ruso y posibiliten la financiación del proyecto con fondos europeos.

“Desde la perspectiva geopolítica entiendo que esta interconexión si no se pudiera materializar sería un gravísima error de previsión por parte de todas las autoridades europeas”, ha advertido subrayando que el proyecto se enmarca en los planes del nuevo plan Repower EU y que debe ser considerado como prioritario. “Es un proyecto a medio plazo pero el medio plazo si nos acordamos que hace dos años estábamos sufriendo una crisis terrible por la Covid-19 ya han pasado. Dos años pasan rápidamente”, así que de lo que “se trata es de que la Comisión Europea tenga complicidad para que lo tomen en serio”, ha explicado.

Rebajas de impuestos

A corto plazo, no obstante, reconoce que lo urgente es ayudar a las empresas a limitar el impacto por el alza de los precios de los combustibles y ha recordado que ya han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez “medidas urgentes” para paliar el aumento del precio de los hidrocarburos, con rebajas de impuestos, “para no mermar la competitividad de nuestra economía porque si no muchísimas empresas se verán abocadas al cierre”. Y es que, a su juicio, hay dos soluciones inmediatas que se pueden tomar: “la rebaja del IVA del 21 al 10% y la rebaja de los impuestos especiales que graban la gasolina y el gasóleo y en los que el 50% son gravámenes” por lo que el Gobierno “tiene margen para tomar medidas rápidamente”, ha insistido.

Es la línea que han decidido seguir varios países de la Unión Europea. Es el caso de Bélgica cuyo gobierno ha acordado este martes medidas fiscales para abaratar los precios de la energía, incluida una rebaja del IVA del gas, una reducción de los impuestos especiales a la gasolina y el diésel así como cheques a los hogares para financiar el gasoil. Concretamente, el Gobierno reducirá al 6%, desde el próximo 1 de abril y hasta el 30 de septiembre, el IVA aplicado al gas y prolongará hasta la misma fecha la tasa reducida que ya aplica a la electricidad.

En cuanto a la gasolina y el diésel, se reducirá el impuesto especial en 0,175 euros por litro, lo que supondrá un ahorro de unos 10 euros para un depósito de 60 litros y se introducirá un sistema de rebaja automático de cargas a partir del nivel de 1,7 euros por litro. La medida se revisará en junio. Otro país que ya ha adoptado también medidas para paliar el alza es Holanda. En su caso rebajará a partir del 1 de abril en 17 céntimos de euro el impuesto especial a la gasolina y 11 céntimos por litro en el caso del diésel. El Gobierno holandés también ha decidido rebajar el IVA a la energía al 9% desde el 1 de julio y nuevos cheques a los hogares.