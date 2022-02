Las empresas de asociación comercial Comertia aumentaron un 65,6 % las ventas en enero de 2022 respecto del mismo mes del año pasado. El dato, basado en una encuesta realizada entre los asociados, abona la tesis de una normalidad creciente en el sector comercial en general y una buena campaña de rebajas. En un comunicado, el presidente de Comertia, David Sánchez, ha pedido a las Administraciones la "normalización" de la movilidad y usos ciudadanos pese a la pandemia como vía para generar el clima de confianza adecuado para fomentar el consumo. La entidad tiene la previsión de aumentar un 30,6 % las ventas en el mes de febrero.

Según Comertia, enero se cerró con una tendencia al alza de las ventas también en restauración (167,9%) y ocio y cultura (155%). La entidad pide a las administraciones la normalización de la pandemia para generar "un estado de ánimo de optimismo y tranquilidad" entre la población, y devolver la vida a las ciudades.

Desde marzo a diciembre del año 2021, el indicador de retail de Comertia analiza la situación comparada con 2019 ya que en el 2020 la mayoría de sectores estuvieron cerrados o afectados en gran medida por las restricciones de movilidad (a partir de marzo de 2020).

Concentración de las compras

En enero, el 86% de las empresas ha tenido aumento de ventas respecto al año anterior, y un 14% las ha reducido. Los datos sobre el volumen de operaciones y el valor del tíquet de compra medio indican que durante el periodo de rebajas los consumidores concentraron sus compras, con menos días pero mayor gasto. El fenómeno podría indicar también un alza de precios o mayor control del gasto por parte de los consumidores, por ejemplo.

El 48% de las empresas registró menos ventas unitarias que el mismo mes del año anterior, pero un gasto medio por operación más alto. El 29% de los comercios hizo menos operaciones con un un valor de tiquet medio más bajo; un 16% registró más ventas pero con un valor de compra más alto; y un 6% tuvo más operaciones pero con gasto medio más bajo.

El 75% de los comercios encuestados apunta que ha notado un descenso generalizado del tráfico en las calles. En este sentido, Comertia pide acelerar el proceso de normalización de la movilidad y asumir menos restricciones, apostando por la convivencia con la pandemia "de una manera natural, suprimiendo el miedo, dejando atrás la incertidumbre y devolviendo los ánimos a la ciudadanía y a las empresas".

Recuperación

En cuanto a la venta por sectores, Restauración (167,9%) y Oci-Cultura (155%) lideran las ventas este mes de enero. Al comparar con el año 2021, las ventas por sectores de actividad muestran un crecimiento en todas las categorías, y cierta normalización en el sector Alimentación Básica, que es el sector menos afectado por la pandemia. La Moda (57%) también se recupera, igual que Complementos de la persona (30,5%), Alimentación no básica (28,8%), Hogar (17,2%) y Automoción y servicios (13,7%).

En cuanto a la venta 'on line', la media de crecimiento en este mes ha sido de un 6,3%. En conjunto, el peso de la venta 'on line' de las marcas de Comertia ha representado de media este más un 8,9% sobre la facturación total, un punto más que el mes anterior. Desglosando por categorías se observa un aumento de ventas en la Restauración (21,1%), Complementos de la persona (11,8%), Moda (10,3%), Alimentación (1,5%), Automoción y servicios (4,3%) y por último, un descenso en las ventas 'on line' en el sector Hogar (-9,2%) y Ocio y cultura (-5,6%).