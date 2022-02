El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) abona a principios de cada mes las prestaciones por desempleo a las personas en paro. No obstante, no hay un día fijo ni específicamente estipulado en el que todas los beneficiarios ingresan su prestación. Los días varían en función de la entidad bancaria y para las personas que se acaban de quedarse sin empleo el proceso de cobro puede alargarse si hay alguna incidencia en el proceso o dependiendo del día en el que tramitaron el alta. En este artículo repasamos las principales claves de cuándo y cómo se cobra el paro cada mes.

1. ¿Qué día se cobra el paro?

No hay una fecha concreta en la que todos los beneficiarios de una prestación por desempleo la cobran. El SEPE paga alrededor del día 10 de cada mes, aunque mediante acuerdos con entidades bancarias los pagos son adelantados por estas a entre el 3 y el 10 de cada mes. Si los primeros días del mes caen con un fin de semana de por medio o en días no laborables ello puede alterar los días de cobro, pues los pagos se efectúan por norma general en día laborable.

2. ¿Qué bancos adelantan el pago de la prestación?

El SEPE firmó en mayo del 2020 un acuerdo de colaboración con las principales entidades bancarias del país para adelantar y facilitar el pago de las prestaciones a las personas en paro. Concretamente las firmantes del convenio son la CECA, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), lo que incluye a casi todas las entidades bancarias que operan en España.

3 ¿Cuándo paga el paro cada banco?

Cada entidad bancaria que participa del acuerdo de colaboración con el SEPE ha fijado su fecha respectiva de pago. Estas suelen comprender una horquilla entre el día 3 y 7 de cada mes. Algunas como Unicaja prevén abonar el jueves 3 de febrero. Otras, como Ibercaja, lo pagan más tarde, el lunes 7 de febrero. Caixabank realizará los pagos entre el viernes 4 de febrero y el lunes 7 y el Banc Sabadell también pagará a partir del 7 de febrero.

4. ¿Cuándo cobro si me acabo de quedar en paro?

El cobro de la prestación por desempleo no es automático desde el mismo momento en el que el trabajador es despedido o vence su contrato temporal. Dicha persona tiene la obligación de tramitar su derecho de prestación e irse a inscribir como demandante de empleo a las oficinas del SEPE. Y depende de cuándo se haya producido el fin de la relación laboral o del tiempo que la persona tarde en tramitar su prestación.

Habitualmente los funcionarios del SEPE cierran la nómina de prestaciones alrededor del día 20 de cada mes, para así poder pagarlas durante la primera decena del siguiente. Lo que implica que si una persona no ha podido tramitar antes de ese día su prestación, no cobrará hasta al cabo de dos meses. Es decir, si una persona se queda en paro el enero de noviembre y tramita su prestación al día siguiente, cobrará sin problemas antes del 10 de febrero la parte proporcional de días que estuvo en enero. Y al mes siguiente cobrará la prestación íntegra si todavía no ha encontrado trabajo. No obstante, si tiene algún problema de gestión, se olvida o lo despiden el día 21 de enero, por ejemplo, no cobrará su prestación hasta la primera decena de marzo.

5 ¿Cuánto se cobra del paro?

La prestación por desempleo de una persona equivale al 70% de la base reguladora del último salario que cobrará la persona en paro. Ese 70% de la base reguladora figura desglosado en cualquiera de las nóminas que el beneficiario recibiera en su último empleo. La prestación es del 70% durante los primeros 180 días de desempleo y luego baja durante el resto de tiempo de prestación al 50%. No obstante, el SEPE establece unos topes según salarios, que varían en función del número de hijos a cargo.

Sin hijos a cargo: 1.153,33 euros brutos

1 hijo a cargo: 1.318,10 euros brutos

2 o más hijos a cargo: 1.482,86 euros brutos

También fija cuantías mínimas, en el caso de los salarios más bajos, que son de 527,24 o 705,18 euros brutos al mes, dependiendo si se tienen o no hijos a cargo.