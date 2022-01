Las cinco claves de los datos del paro del 2021

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre del 2021 muestra que la consolidada recuperación del mercado laboral de la crisis del covid. España ya tiene menos parados y más ocupados no solo que antes de la pandemia, sino también de la Gran Recesión. No obstante, las cifras también revelan que, en varios aspectos, el empleo sigue siendo precario o ausente para partes importantes de la población. Con indicadores preocupantes en paro de larga duración, hogares con todos sus miembros sin empleo o elevados y crecientes índices de temporalidad. Estas son las cinco claves de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Empleo: España supera los 20 millones de ocupados

El mercado laboral español consolidó este cuarto trimestre la simbólica cifra de los 20 millones de trabajadores en activo. Desde antes del estallido de la anterior crisis financiera, en el 2008, no había tanta gente ocupada en España. El sector servicios ha sido el tractor de este crecimiento, aupado por el fin de las restricciones en algunas de sus actividades. No obstante, si bien España ha recuperado los volúmenes de empleo previos al coronavirus, no ha sido así por lo que respecta a las horas trabajadas. Es decir, hay más ocupados, pero la actividad y horas efectivas de trabajo que estos desempeñan es, en conjunto menor. Sinónimo de que la economía todavía no está a los mismos niveles que antes del virus. Los datos publicados este jueves muestran que las horas efectivas de trabajo están al alza, pero todavía son el 3,8% inferiores al cierre del 2019.

Cuatro de cada diez nuevos ocupados son temporales

La letra pequeña detrás de esos 840.600 nuevos empleos creados durante todo el año es que cuatro de cada 10 nuevos asalariados tienen un contrato temporal. Las altas dosis de temporalidad siguen caracterizando la ocupación en España, siendo las más altas de Europa y afectan a uno de cada cuatro asalariados (25,4%). Si bien la temporalidad se ha reducido durante la crisis del covid y es actualmente menor que en el último trimestre del 2019 (26,1%) sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Y se ceba especialmente entre los más jóvenes, hasta el punto de que el 55,4% de los menores de 30 años tienen un contrato eventual.

Bajada histórica del paro, pero no el crónico

El paro volvió a finales del 2021 a la casilla del 2008, con una reducción del desempleo de 616.000 personas en los 12 últimos meses, hasta un total de 3,1 millones de desempleados. O una tasa de 13,3%. Es su menor nivel de la última década, desde antes de la Gran Recesión. Y la bajada fue pareja entre hombres y mujeres, corrigiendo la brecha (en detrimento de ellas) producida durante los primeros meses de covid. No obstante, el paro de larga duración y el número de hogares con todos sus miembros en paro siguen en niveles muy superiores a los de hace 10 años, pese a que han mejorado en los últimos meses. En España hay 1,09 millones de casas en las que todos sus miembros no tienen empleo y en la mitad no entra ingreso alguno.

Cataluña lidera la caída del paro

Cataluña ha seguido durante el último año la línea de crecimiento marcada a nivel del conjunto de España y este 2021 fue el territorio que lideró la caída del paro, por encima de Madrid y Andalucía. Este se redujo en el último año en 142.500 personas, hasta un total de 395.400 parados en toda Cataluña. Lo que deja la tasa de desempleo catalana en el 10,2%, tres puntos por debajo de la española.

A nivel de empleo las provincias catalanas también ocuparon posiciones 'top'. En el cuarto trimestre del 2020 ha creado 157.500 nuevos empleos, hasta un total de 3,49 millones de catalanes en activo. Es su mayor nivel de empleo desde el 2008. Cataluña ha creado 1,5 veces más empleo que la Comunidad de Madrid, la otra gran locomotora económica del Estado. Y es que Catalunya fue la segunda autonomía que más empleo creó, solo superada por Andalucía. En términos relativos fue Canarias la región que más ocupados ganó en 2021.

El teletrabajo se estabiliza, las horas extras suben

El teletrabajo ha frenado su tendencia a la baja durante este último trimestre del año, tras la operación retorno a la oficina que realizaron muchas empresas en los meses precedentes. Actualmente el 7,9% de los ocupados, unos 1,5 millones, trabajan más de la mitad de los días de la semana desde su domicilio. Una proporción que ha ido disminuyendo en los últimos meses, desde el pico del 16,2% alcanzado durante el segundo trimestre de 2020. Aunque sigue siendo significativamente superior a los niveles de teletrabajo previos al covid, cuando solo el 4,8% de los ocupados teletrabaja habitualmente.

Las horas extras, por su parte, están disparadas y superan los niveles del 2019. Pese a que, en conjunto, se trabajan menos horas en España de las que se trabajaban antes del covid, en determinados sectores la actividad va lanzada y los alargamientos de jornada han aumentado. A cierre de año se trabajaban 6,3 millones de horas extras a la semana; frente a los millones que se trabajaban en 2019. De todas las horas extraordinarias realizadas, las empresas no pagaron el 45% de las mismas.