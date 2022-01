La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha acusado este lunes al PP de emprender una "campaña" dirigida a boicotear los fondos europeos que recibirá España a través del programa Next Generation, y ha incidido en que "no se trata de correr", sino de garantizar que el país aprovecha los recursos.

"El PP ha tratado de boicotear los fondos antes de la presentación del Plan de Recuperación, después de presentarlo y cuando nos iban a autorizar y dar los primeros pagos. Además, lo ha desarrollado a nivel nacional e internacional, y lo señalo porque no conozco ningún otro Estado donde el principal grupo de la oposición utilice el marco europeo para ir contra su propio país", ha lamentado.

En una entrevista en el programa 'Espejo Público', la ministra ha negado que se hayan repartido ayudas priorizando a las comunidades gobernadas por los socialistas, y ha recordado que cuatro de las seis regiones que más fondos han recibido de momento están dirigidas por los populares.

Preguntada sobre las críticas al Ejecutivo por no crear una agencia independiente que regule la concesión de estas ayudas, Calviño ha subrayado que ningún país europeo ha optado por un mecanismo similar, y ha insistido en que serán las Administraciones Públicas las encargadas de su despliegue. "Es un programa de inversiones a 2026. Por eso no se trata de lo que se invierta en un mes, sino de iniciar ese flujo (...) No se trata de correr sin saber hacia dónde vamos", ha defendido la también titular de Economía en respuesta a las críticas por la baja ejecución de los fondos.

Calviño ha destacado que para desplegar correctamente el Plan de Recuperación, hace falta que todos remen "en la misma dirección", ya que se trata de un "programa de país" que exige "lealtad" institucional para aprovecharlo correctamente.

En cuanto a la polémica suscitada por que no se ejecutaran completamente los 7.000 millones de euros que destinó el Gobierno a ayudas directas a las empresas más afectadas por la pandemia de la covid-19, la ministra ha considerado que el 70% que sí se gastó fue útil para los sectores perjudicados. Ha recordado que esos fondos los transfirió el Estado a las comunidades autónomas, que fueron las responsables de su distribución, y ha negado que los requisitos exigidos para poder acceder a ellos fueran demasiado elevados (entre ellos, que las empresas demostraran que su facturación hubiera bajado un 30% como consecuencia de la crisis).

"Las comunidades con un tejido productivo más afectado, como Baleares y Canarias, son las que ejecutaron casi el 100%, mientras que en otras no hubo una ejecución tan importante porque su economía no se vio tan perjudicada o porque ya se habían repartido otras ayudas" previamente, ha argumentado Calviño.

Críticas de Madrid

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha cargado este lunes contra la "enorme lentitud y torpeza" de Calviño en la gestión de los fondos europeos.

Según ha apuntado Lasquetty en una entrevista en 'Onda Madrid' se han "llenado de Powerpoints y palabras", pero a día de hoy "siguen sin introducirse las convocatorias de subvenciones, que es lo que deberían estar haciendo".

Junto a ello, ha recordado que recurrirán al Tribunal Supremo el reparto de este dinero, después de que los letrados del Ejecutivo regional "pensaran que el lugar idóneo" era la Audiencia Nacional. "Se habían pasado de la rosca con la arbitrariedad dando una parte del dinero solo a cuatro comunidades autónomas que eran de su cuerda", ha reprochado.

Asimismo, ha vuelto a cargar contra la forma en la que se ha diseñado la estrategia y el hecho que desde el Ejecutivo central se de el dinero a las autonomías para destinarlo a cuestiones marcadas. "Los ministerios se creen que saben lo que España necesita hasta un nivel de detalle que no puede imaginarse", ha insistido Lasquetty. También ha reprochado que estos fondos hayan llegado a las autonomías en diciembre y ha recalcado que es dinero público y "no puede entregarse de cualquier manera".

De la parte que ha llegado a la Comunidad ya hay 20 millones de euros que están en manos de sus destinatarios y el resto está en convocatorias como el Plan Moves u otras destinadas, por ejemplo , a la sustitución de ventanas para mejorar la eficiencia energética.