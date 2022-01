Antonio Garamendi ha conseguido este miércoles apagar otro de los fuegos que amenazaban con descontrolarse en la recta final de su primer mandato al frente de la patronal: el que ardía en el interior de su organización. El presidente de CEOE ha conseguido el respaldo sin objeciones a su posición sobre la tramitación parlamentaria de la reforma laboral en la primera reunión del año de la cúpula de la patronal, el Comité Ejecutivo. Es más, el líder de los empresarios redobla su apuesta: ya no sólo dice que no se toque "ni una coma" de la reforma laboral; ahora ha logrado el apoyo de los suyos para que, si se introducen cambios en lo pactado por los agentes sociales y el Gobierno con la participación de los grupos que apoyan al Ejecutivo, CEOE se negará a participar en ninguna mesa de negociación más en lo que queda de legislatura, tal y como publica El Periódico de España.

Esta postura más dura de la patronal llega cuando el calendario de negociaciones tiene ya programadas importantes reuniones para las próximas semanas, como la del Salario Mínimo Interprofesional de 2022 y una nueva fase de la reforma de las pensiones.

Según fuentes presentes en ese encuentro, la intervención del presidente endureciendo la línea mantenida hasta ahora por CEOE no ha registrado ninguna intervención en contra. Estas fuentes, que describen el cónclave como "muy tranquilo", subrayan que no sólo no hubo oposición, sino que -como adelantó El Periódico de España- se registraron gestos de apoyo a favor del presidente: en concreto, dos intervenciones, una del líder de la patronal andaluza (CEA) y otra del máximo dirigente de la agraria Asaja, Pedro Barato.

Esta última es especialmente significativa, porque su organización fue una de las cuatro que se abstuvo en la votación interna de la patronal en la que se acordó apoyar el acuerdo con sindicatos y Gobierno.

La intervención del líder agrario remarcó la unidad de CEOE cuando se adopta una decisión, al margen de las diferencias de criterio que pueda haber en materias concretas, para las que hay que encontrar vías de solución en el futuro, aseguran los consultados. Asaja es especialmente reticente a la nueva regulación de la temporalidad, que considera inadecuada para hacer frente a las campañas agrarias.

Por otro lado, la patronal catalana, Foment -otra de las abstencionistas y además considerada la organización más crítica en los últimos tiempos con la dirección de Garamendi- también ha respaldado sin objeciones en el Comité Ejecutivo de este miércoles la posición del presidente. Su líder, Josep Sánchez Llibre, ya había rebajado la tensión con la dirección al expresarse públicamente el pasado lunes a favor de la línea oficial, después de que una circular interna de Foment pidiendo que se propiciasen cambios en la reforma en el parlamento sentase muy mal en la cúpula de CEOE.

Con el cónclave en paz de este miércoles y la recomposición pública de relaciones entre el presidente de CEOE y el líder del PP el pasado lunes, la dirección de la patronal soluciona -al menos de momento- dos de los focos que han puesto en cuestión el liderazgo de Garamendi en los últimos meses.