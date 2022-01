Durante los últimos días han sido muchas las voces empresariales que han reclamado sacar el turismo de la confrontación política y convertirlo en política de estado, instando a los grandes partidos políticos y a las diferentes administraciones a actuar de manera coordinada para impulsar la recuperación del sector, el más golpeado por la pandemia. Tampoco en esta materia ha podido ser, y Gobierno y PP han abundado en el choque frontal que caracteriza sus relaciones.

Las duras críticas del presidente del PP, Pablo Casado, en varios foros turísticos sobre la gestión de los fondos europeos y sobre la fiscalidad del sector turístico, entre otros aspectos, han provocado un encontronazo con el Gobierno a las puertas de la inauguración de Fitur, la mayor feria profesional del sector que se inaugura este miércoles en Madrid.

“Que deje de estorbar para que España avance”, ha espetado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la clausura del Foro Exceltur de Liderazgo Turístico en respuesta a los ataques de Casado durante ese mismo evento y durante el Foro Hotusa celebrado este lunes.

La ministra ha afeado al líder del PP utilizar estos eventos para “generar dudas” sobre la gestión de los fondos europeos, subrayando que España es el primer país al que la Unión Europea aprobó su Plan de Recuperación, el primer país al que la Comisión Europea ha aprobado el primer pago de los fondos y que se encuentra en cabeza de Europa en la autorización y presupuesto comprometido.

Casado había puesto en duda en sus sendas intervenciones en los foros sectoriales el reparto de los fondos europeos y había subrayado que en “otras ocasiones” la distribución de estas ayudas habían devenido en prácticas de “clientelismo” y “corrupción”. El presidente del PP había insistido en reclamar que una agencia independiente se encargue de la gestión de los fondos y que no lo haga el Gobierno.

Modelo turístico e impuestos

Asimismo, Maroto ha criticado al líder popular por abogar por un “modelo turístico obsoleto” y ha abogado por revalorizar el sector con una oferta de calidad que sirva para elevar el gasto turístico, y no por un turismo de masas. “El modelo turístico español funciona. Y no creemos que haya que transformarlo desde el BOE”, había dicho este lunes Casado. “Al turismo hay que defenderlo y apoyarlo, o por lo menos no atacarlo”, dijo el líder del PP, recordando unas antiguas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el bajo valor añadido de parte de la actividad turística y de la precariedad laboral en el sector.

Casado había lanzado ante cientos de empresarios del sector turístico propuestas para impulsar el sector como una rebaja temporal del IVA a un tipo superreducido del 4%, la ampliación de los plazos de devolución de los créditos ICO y prolongación de los ERTE, o la puesta en marcha de un plan estratégico específico con fondos europeos (PERTE) para el sector.

La ministra Maroto ha contrapuesto que, a pesar de que Casado pide ahora rebajar el IVA, el Gobierno del popular Mariano Rajoy aplicó una subida de este tributo al sector después de también prometer bajarlo. Y ha recordado que el Partido Popular pide apoyo al sector, pero no ha apoyado en el Congreso la convalidación de los reales decretos con medidas urgentes de apoyo a las empresas y los trabajadores del sector turístico durante la pandemia.