Casi medio año después de finalizar la campaña de la renta 2020, tres de cada cuatro afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (erte) aún no han recibido la rectificación de su declaración por parte de la Agencia Tributaria. Estas rectificaciones son con derecho a devolución porque el contribuyente o bien pagó de más o recibió menos de lo que le correspondía, según denuncia el Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya.

"Ni siquiera las que se realizaron dentro del plazo antes de que acabar la campaña de la renta ha recibido la devolución", afirman. Este colectivo profesional ya alertó de que cerca del 70% de las declaraciones de afectados por erte se habían presentado de forma incorrecta y, por ello, la mayoría debían regularizar su situación. La principal causa fue la falta de datos actualizados por parte del Servicio de Empleo (SEPE).

“Muchos de estos errores aún no se han solucionado, por lo que creemos que la situación se repetirá en la próxima campaña en la que se declaran los datos de este año que está a punto de acabar", destacan. Esta lentitud de la Agencia Tributaria, agregan, "no es nueva" y afecta a otro tipo de contribuyentes. En todo caso destacan la situación "excepcional" de los afectados por erte, que requeriría una respuesta rápida. muchos afectados, que no tenían obligación de declarar al pasar de tener uno a dos pagadores, su empresa y el SEPE.