Jornada de infarto en Merlin Properties. La compañía ha celebrado la tarde de este lunes un consejo de administración extraordinario para debatir la continuidad de su fundador y consejero delegado, Ismael Clemente, que desde hace meses mantiene un duro enfrentamiento con el primer accionista, el Santander (22% del capital). Finalmente la situación ha quedado en tablas y las partes han pactado "iniciar un proceso de reforma de la gobernanza" de la compañía.

"El consejo de administración, su presidente y su consejero delegado reiteran su respeto mutuo y su expresa decisión de poner en marcha mecanismos precisos y medidas concretas para la gestión acorde con la mejor gobernanza de la sociedad", reza el comunicado de la primera inmobiliaria española enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de la noche.

Los hechos se han precipitado después de que 'Expansión' y 'El Confidencial' hayan publicado que en las últimas reuniones del consejo se habían agudizado las discrepancias y que el Santander ya trató de promover el cese de Clemente sin éxito en la última reunión el órgano de gobierno. Las acciones de Merlin han sido las que más han caído este lunes en el Ibex 35, con un retroceso del 6,34%, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido explicaciones a la compañía sobre las noticias aparecidas.

Durante la tarde, se daba por casi segura la salida de Clemente. Tal es así que, según algunas fuentes, el banco habría impulsado incluso la elección como su sucesor del consejero independiente Juan María Aguirre. Otras fuentes, con todo, apuntaban que la decisión probablemente no se conocería este lunes sino que se abriría un proceso para elegir al nuevo primer ejecutivo de la inmobiliaria algo más adelante.

Meses de choques

El grupo de consejeros movilizados en torno al Santander, que ostenta la presidencia no ejecutiva de Merlin a través de Javier García-Carranza, considera desde hace tiempo que Clemente no se ajusta a los estándares de gestión que consideraban necesarios para una empresa cotizada en bolsa en el Ibex 35. A su juicio, su actuación es excesivamente personalista, tomando decisiones relevantes sin someterlas a la consideración del consejo, además de achacarle tener un sueldo que entienden excesivo para el tamaño de Merlin. El todavía consejero delegado, en cambio, viene tiempo sospechando que el enfrentamiento oculta la intención del banco presidido por Ana Botín de hacerse con el control de la empresa sin lanzar una opa ni pagar una prima de control.

Clemente, de hecho, dio pistas en un reciente acto de la APIE de que su salida podía estar cerca, aunque también de que esperaba decidirla él mismo y no que se la impusieran. "Es evidente para todos que no voy a estar aquí toda la vida. Estoy empezando a notar que se está importando al mundo corporativo lo peor de la política, una primacía de la forma sobre la sustancia, de la imagen sobre el contenido, una facilidad para la doblez y para la mentira impropia del mundo corporativo, donde todo tiene que cuadrar porque hay una contabilidad detrás. Cuando no aguante más, cuando me vaya a mi casa, me llevaré conmigo una experiencia muy positiva (de su relación con los medios)", afirmó.

Apoyo de la plantilla

De haberse confirmado su cese, probablemente junto a Clemente hubiera salido de la compañía buena parte de la primera línea ejecutiva con la que creó Merlin en 2014. En un gesto contundente y muy poco habitual, el equipo directivo y 185 trabajadores (de los 222 con que cerró 2020) han suscrito un comunicado titulado "no al feudalismo corporativo" en el que muestran su "apoyo incondicional" al consejero delegado y al otro consejero ejecutivo, Miguel Ollero.

"Merlin no se merece comportamientos abusivos y feudales por parte de accionistas minoritarios que pretenden ejercer el control mayoritario hurtando al resto de accionistas su participación en la toma de decisiones, ahorrándose de esta forma el pago de la prima correspondiente. Si algún accionista desea controlar Merlin habrá de formular la correspondiente oferta pública y pagar al resto de accionistas el valor justo de mercado. Nuestro equipo directivo velará por los intereses de la sociedad hasta el final, con el apoyo de la plantilla. No cederemos ante el abuso", afirman en el comunicado.