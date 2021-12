La línea Xàtiva-Alcoi se cortará un año al tráfico para modernizarla.

La línea Xàtiva-Alcoi se cerrará un año al tráfico para modernizar el trayecto ferroviario que cumplirá 119 años el próximo año, según ha podido saber Levante-EMV, medio que pertenece al mismo grupo que este diario, de fuentes del sector. La decisión, no exenta de polémica y que generará críticas, se ha adoptado para poder ejecutar las obras con seguridad y sin las imposición de tener que compatibilizarlas con los tres trenes diarios que comunican la capital de la Costera con la de l’Alcoià. Aún no hay fecha concreta para el cierre y el inicio de las obras. No se ha hecho así en otras líneas mucho más utilizadas, por ejemplo a raíz de la modernización de la vía y la catenaria entre las estaciones de Silla y la Pobla Llarga, cuyas obras se ejecutan por la noche para no interferir en el tráfico diario de Cercanías, larga distancia o mercancías. El corte de la línea durante un año permite además ejecutar los trabajos durante el día, lo que permitirá acortar el tiempo de ejecución de los trabajos, según fuentes del sector.

La vetusta línea recibirá así la esperada inyección de inversiones que espera desde hace años, siempre bajo la amenaza del cierre definitivo como ha sucedido con la conexión de media distancia entre Utiel y Cuenca. Viaje inaugural de seis horas La línea Valencia-Xàtiva-Alcoi se inauguró en 1903 con un viaje de seis horas de duración, ya que hubo "festejos" en casi cada estación, según publicó Julio Berenguer en 'Historia de Alcoi'. A principios de 1904 se regularizaron los trayectos a cargo de la Compañía del Norte, que en origen tenían una duración de dos horas y treinta minutos. Un trayecto que no ha mejorado tras sus más de cien años de existencia. El ferrocarril que une Alcoi con Xàtiva y Valencia tarda en la actualidad dos horas y quince minutos, en función de la parada obligatoria en a capital de la Costera. Un trayecto que duplica el desplazamiento por carretera que se reduce a una hora después de que se completara la autovía central. Por tanto, el trayecto apenas se ha reducido 15 minutos en cien años de historia de esta línea ferroviaria crucial para dar servicio a las comarcas centrales. Aunque algunos horarios oficiales señalan que el trayecto del tren regional directo se realiza en dos horas. Los tiempos y la frecuencia de servicios, que se reduce de tres a dos en días festivos, complica el mayo uso de esta línea. Además, la eterna postergación de inversiones reales y visibles ha conllevado el deterioro de los apeaderos de Bufali, Genovés, la Pobla del Duc o Agres y las estaciones de Albaida o Benigànim parecen fantasmagóricas. La de Ontinyent es la que mejor resiste al paso del tiempo, aunque ninguna cumple ya la función de venta de billetes, que se adquieren al revisor al subir al tren, o en estaciones que aún conservan las taquillas como Xàtiva o Valencia. El resultado de este abandono institucionalizado durante años es que la línea Xàtiva-Alcoi da servicio a 300 viajeros al día, según datos oficiales de Renfe. Una cifra que aumenta a 550 usuarios los viernes y 400 los domingos. Tras años de amenazas de cierre y de promesas incumplidas de inversión, el Ministerio de Fomento y la Generalitat firmaron el 15 de julio de 2009 un protocolo para modernizar la línea Xàtiva-Alcoi, en el que ambas administraciones se repartían las obligaciones de inversión por valor de 60 millones de euros, pero que la crisis se llevó por delante. La Generalitat sí llegó a ejecutar la estación de Albaida, en desuso y punto de botellón de la población. Adif también ha llegado a ejecutar reparaciones por valor de 3,9 millones en la última década. Pero ahora parece que la inversión será la definitiva para modernizar esta línea. La línea Valencia-Xàtiva-Alcoi conectaba las tres capitales en dos horas y treinta minutos cuando comenzaron los viajes regulares en 1904, tras inaugurarse en 1903. Más de un siglo después el viaje se realiza en dos horas y quince minutos, aunque a veces se reduce a dos horas.