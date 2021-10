La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado este lunes que Unidas Podemos y el PSOE mantiene aún "distancias" para acordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en materias como alquiler de vivienda, fiscalidad de grandes empresas o prestaciones familiares.

Díaz, en declaraciones a los medios antes de la mesa confederal de Unidas Podemos, ha afirmado que ambos partidos han estado negociando todo el fin de semana, pero aún mantienen "distancias para poder presentar a la sociedad española unos Presupuestos que sean indicativos de una recuperación justa".

En su opinión, para hablar de recuperación justa hay que hablar de "fiscalidad justa", y añadió que no es comprensible que hoy un pequeño autónomo o una pyme pague más impuestos que una gran empresa, como es el caso del Impuesto de Sociedades, no solo, "pero fundamentalmente".

Asimismo, dijo que tampoco es entendible que España no cuente con "mecanismos de protección social", como prestaciones familiares que son "muy importantes" para combatir la pobreza infantil, y agregó que también mantienen distancias en relación a la vivienda.

"No soy capaz de entender por qué razón no se quiere hacer lo que se está haciendo en países europeos. Las familias dedican el doble a pagar el arrendamiento que en las medias europeas. El 40% de sus rentas, a diferencia de Europa que es el del 24%. Los jóvenes españoles no necesitan paternalismo, lo que necesitan es emanciparse y poder acceder a una vivienda. Hoy es misión imposible", reiteró Díaz.

No obstante, y a pesar de que lamentó que todavía no haya acuerdo, se mostró confiada en que se avanzará en estos días, y aseguró que por parte de Unidas Podemos "no va a ser".

"Sabe el PSOE que estamos dispuestas, hemos entregado un documento para negociar los PGE a principios de agosto. El tiempo se está echando encima, por nosotras no va a ser, pero hay que tener voluntad de negociar", reiteró la ministra, quien añadió que aún están a tiempo y que lo importante es "querer negociar para cerrar un paquete muy fuerte de medidas que no están resueltas a día de hoy".